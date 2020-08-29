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自4公尺高跳台躍入6公尺深水池　陸軍海龍蛙兵首次水中結訓

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▲▼陸軍航特部海龍蛙兵152期硬漢路。（圖／取自軍聞社）

▲陸軍海龍蛙兵首次於水中結訓。（圖／取自軍聞社）

記者林銘翰／台北報導

陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊29日上午在金門料羅灣灘頭展開期末測驗，在經歷了「硬漢路」的鑑測後，所有學員穿著潛水服裝首次於深水池內舉行結訓典禮，指揮官更在水中頒發證書及海龍蛙兵臂章。

陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊第152期「硬漢週」期末測驗，29日上午在金門料羅灣灘頭展開，學員在經歷了「硬漢路」的鑑測後，與家屬一同來到戰技館，參加首次在水池底下舉辦的結訓典禮。

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲陸軍航特部海龍蛙兵。（圖／國防部提供）

國防部指出，本次結訓的9位學員身著潛水服裝，站上4公尺高的跳台，在家長揮旗指令下，從跳台一躍而下潛入6公尺深的水池中，也是首次在水中進行結訓典禮，除了彰顯海龍蛙兵執行水下任務的專業性質，也藉由跳台考驗學員的勇氣與決心。

國防部表示，結訓典禮由特戰訓練中心指揮官苑汝瑋上校主持，在水底為學員頒發結訓、績優證書以及別上海龍蛙兵臂章，家長也透過水下傳輸的畫面，見證這段榮耀的時刻。

苑汝瑋表示，肯定每位學員在近半年的訓期中，展現出「絕對服從、忍耐到底」的堅毅精神，並期勉他們不忘受訓期間所學，也永遠記得家人在背後全力地支持，持續精進自我，為兩棲營增添戰力，稱職扮演國家安全守護者的角色。

▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

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