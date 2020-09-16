雲林阿伯腳踏車逆上快速道！騎內線警攔下...「沒吃好餓」

▲臺西警分局崙豐派出所巡佐趙文英、警員李彥鋒到達台61線快速道路南下車道，發現騎士逆向騎在內側車道相當危險，員警上前去將他引導至路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣臺西警分局崙豐派出所昨（15）日晚間接獲報案發現一名劉姓老翁騎乘腳踏車於台61線快速道路上，並且逆向，情況相當危急，警方立即派員前往處理，員警到場儘速將受到驚嚇的老翁引導下交流道並將他載回家，化解一場虛驚。

昨日晚間7點多有民眾發現台61線快速道路上，內線車道竟有一名年約60歲的劉姓老翁騎乘腳踏車逆向前進，嚇壞許多駕駛人，報警請求警方儘速前往。臺西警分局崙豐派出所巡佐趙文英、警員李彥鋒到達台61線快速道路南下車道，發現騎士逆向騎在內側車道相當危險，員警上前去將他引導至路肩。

據了解，因當時天色已暗不時有大型車輛高速經過，險象環生，劉姓老翁一臉疲憊滿身髒污絲毫不清楚自己騎上快速道路又逆向，他告訴員警「警察先生車子都開好快，我好害怕喔！」

員警一路護送劉姓老翁至崙豐派出所，提供飲用水及麵包讓他充飢，老翁狼吞虎嚥邊吃並告訴員警，「從早上8點騎出門就沒吃東西，好餓喔！」自述住在大埤鄉，早上出門要到鄉公所洽公，不知怎麼回事一路騎到快速道路，為何全身髒汙沾滿泥土他也說不清楚，警方得知劉翁獨居沒有家人可聯繫，等他稍作休息後以警車載送讓他安心返回住處。

▲員警一路護送老翁至崙豐派出所，提供飲用水及麵包讓他充飢，老翁狼吞虎嚥邊吃並告訴員警，「從早上8點騎出門就沒吃東西，好餓喔！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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