駕駛逆向停路中「鎖門離開」　騎士狂叭檢舉！警霸氣罰1.89萬

▲騎士檢舉逆向違停的轎車。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義縣一名男駕駛逆向把車停在路中間，無視機車騎士狂按喇叭，直接下車走人，由於一旁就是早餐店，也被認為會不會是去買早餐？但業者說，男子沒來消費。警方則霸氣對駕駛開出1.89萬元的罰單。

一名鄭姓網友14日於「嘉義綠豆大小事」臉書社團PO文指出，自己順向行經台三線嘉義中埔段，準備由西向東往大埔方向時，卻遇上對面一黑色自小客車對自己迎面開來，他連忙按下喇叭，對方卻視若無睹，更一度將車停留在車道上將近5分鐘。

根據原PO貼出全長約56秒的影片當中，逆向開黑車的駕駛不但不理按喇叭的騎士，更下車按下遙控器鎖門離開，讓路過的人車都感到訝異。原PO後來也到鄰近派出所提出檢舉。

▼違停駕駛按下遙控器鎖門離開。（圖／東森新聞）

附近的一間早餐店女店員說，她一直問老闆，駕駛的車輛是不是壞掉了，老闆說沒有，他故意這樣停，但不知道為什麼故意；他就去旁邊不知道幹嘛，然後一下下就過來開車走人，沒和騎士發生衝突。她表示，男子未到店內消費，占用不到5分鐘就趕快開車離開。

警方則表示，該案中埔分局中埔派出所己依法舉發，罪責為逆向行駛及違規停車，對於汽車駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停罰1.8萬元；另外，不按遵行之方向行駛罰900元。