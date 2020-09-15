影／嘉義超級三寶！黑車駕駛逆停車道按下遙控器走人　目擊者傻眼

記者翁伊森／嘉義報導

鄭姓網友14日於社群嘉義綠豆大小事po文指出，自己順向行經台三線嘉義中埔段準備由西向東往大埔方向時，卻遇上對面一黑色自小客車對自己迎面開來，他連忙按下喇叭，對方卻視若無睹，更一度將車停留在車道上將近5分鐘。文章一出，引發各界撻伐；網友表示，「搞不好是藥仔組」、「這種人想必經歷過大風大浪」、「逆向還理直氣壯……真是夠囂張的」、「大三寳」。警方隨後發表聲明，已依逆向行駛、違規停車對該車輛進行舉發。

▲台三線上逆向黑車。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

鄭姓網友po文表示，一天的心情被這位搞壞了，怎麼會理直氣壯的下車？？（後來有去派出所了，已經上網檢舉），全長約56秒的影片當中，逆向開黑車的駕駛不但不理睬他鳴喇叭，對方更直接下車按下遙控器離開不理會，讓路過的人車都感到訝異。鄭姓網友隨後也到鄰近派出所提出檢舉。

當地民眾表示，該路段是早上菜市場攤販聚集地，也是公車主要幹道，可以說是交通相當混淆的區域，但大小車都還是按照車道及紅綠燈指示行駛，雖然也有人直接將車開逆向買飲料，但卻是第一次看到將車直接停在車道上的。

警方表示，該案中埔分局中埔派出所己依法舉發，罪責為逆向行駛及違規停車，對於汽 車 駕 駛 人非 遇 突 發 狀

況，在行駛途中任意驟然減速 、 煞車或於車道中暫停罰18000元不按遵行之方向行駛罰900元