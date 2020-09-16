WTO裁決美對中關稅非法　北京籲美國「尊重規則」

▲世界貿易組織（WTO）15日對美中關稅案做出裁決，圖為WTO總部外觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

世界貿易組織（WTO）15日裁決，美國基於「301條款」對中國加徵的關稅非法，引發外界討論。對此，中國商務部發言人回應稱，對WTO專家組作出的客觀、公正裁決表示讚賞，希望美方尊重裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動。

美國總統川普上任以來，對中國祭出「301條款」，陸續對超過2000億美元規模的中方進口產品加徵關稅，中方也做出「對等反制」，引發兩國貿易戰。基於此，中國向WTO專家組就「301關稅措施世貿爭端案」提起訴訟。





▲中國商務部新聞發言人高峰。（圖／記者陳政錄攝）

WTO於15日發布的專家報告裁決，美方涉案徵稅措施違反世界貿易組織會員國義務。

中國商務部發言人指出，中方將美方單邊主義和貿易保護主義的錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯了中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。

他表示，中方也希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

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