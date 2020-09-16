華為遭斷供　中紀委喊話：中國晶片產業涅槃開端

▲華為因晶片斷供，短期內智慧型手機等業務將大受打擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

美國對華為的禁令15日正式生效，直接導致「晶片斷供」，隸屬於中共中央紀委國家監委（中紀委）轄下的直屬媒體《中國紀檢監察報》16日刊文稱，此舉將倒逼華為攻堅，也是中國全民的「警醒劑」，認為隨中芯國際、華為等企業努力，這場「戰爭」，或許就是中國晶片產業涅槃的開端。

美國禁令生效後，意味著台積電、高通、三星、SK海力士、美光等主要元件廠商，將不會再供應晶片給華為，華為將難以買到利用美國技術生產的晶片等相關零組件。

市調機構加特納數據顯示，2019年華為在全球半導體採購支出達到208億美元，高居全球第三，理由是中國雖在晶片的設計、製造、封裝、測試四大環節中，於封裝、測試上全球排名靠前，並有部分設計能量，但於最關鍵的「製造」上，仍難以取代世界領先的奈米級技術，包括ASML的光刻機，Synopsys、Cadence、Mentor三家美國公司幾乎壟斷的晶片設計市場，台積電等企業的精密製造實力等。

▲中國國產晶片與世界頂尖水準有所差距。（圖／CFP）

該文稱，新中國很早就意識到半導體產業的巨大潛力，1978年開發5微米製程半自動光刻機，但由於基礎科研能力不足，製程從微米深入納米後，中國與世界的差距拉大。

報導強調，晶片這一劫數，渡得過去是「機」，過不了則「危」。為此，華為已啟動規避美國技術，加強國產化的南泥灣項目，中芯國際也正在測試非美國設備的生產能力，計畫今年底試產40納米晶片。

中國工程院院士倪光南說，目前中國的短處主要是晶片、操作系統、工業軟件以及大型基礎軟體方面。「如果能夠整合國內資源，利用好人才和市場優勢，突破這些短板並不會需要很長時間。」

該文提及，中共總書記習近平日前主持科學家座談會，重點提到許多科技創新領域被「卡了脖子」；8月4日，大陸國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，強調半導體產業和軟體產業是訊息產業的核心，政府將給予更高的優先權，以實現獨立自主。

文章總結，「我們不要懷疑華為戰勝困難的決心，而且也不要低估了中國科學家的能力和韌勁。」對於華為來說，這毫無疑問是痛苦而艱難的時刻，但這或許也將成為華為，乃至整個中國晶片產業涅槃的開端。

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