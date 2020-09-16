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砲轟台南爐碴案　蔡壁如：蔡政府治國的失敗

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▲▼民眾黨蔡壁如「垃圾不分藍綠？事業廢棄物危害食安！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨蔡壁如「垃圾不分藍綠？事業廢棄物危害食安！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台南學甲農地和屏東枋寮魚塭被傾倒事業廢棄物引發關注，民眾黨立委蔡壁如16日召開「垃圾不分藍綠？事業廢棄物危害食安」記者會，與會的網路民主推動者江明宗，整理出台南市長黃偉哲與涉案的明祥馨負責人郭再欽、民進黨台南市黨部主委潘新傳等人的關係圖，直指眾人是緊密的利益共同體。蔡壁如也說，事業廢棄物其實是可利用資源，卻因空間錯置變成污染，「這是蔡政府治國的徹底失敗」。

蔡壁如表示，過去在台北市政府服務的經驗，對生活垃圾的減量、回收、處理較為熟悉，其實廢棄物只要放對地方就沒有垃圾，像生態系中的萬物互相依賴，一個生物不要的會是另一個生物所需。

蔡壁如指出，「循環經濟」向大自然學習，事業廢棄物有很高比例可以再利用，是珍貴的資源，也是可以獲利的產業。可再利用資源因空間錯置變成污染，是蔡英文政府國家治理的徹底失敗，一方面嚴重影響民眾的食品安全、危害健康，另一方面，不肖業者透過政商關係，合法掩護非法獲取暴利，劣幣驅逐良幣，也阻礙循環經濟和產業轉型的步伐。

▲▼民眾黨蔡壁如「垃圾不分藍綠？事業廢棄物危害食安！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

江明宗也現場亮出關係圖，指民進黨今年5月改選中常委時，黃偉哲支持的潘新傳當選地方黨部主委，郭再欽任黨部財務長。蔡英文競選連任的台南競選總部：黃偉哲為競總主任委員，潘新傳為競選總部主任，郭再欽財委會執行長。而在黃偉哲2016年選立委時，疑似向潘新傳借1700萬元。監察院公報廉政專刊第151期199頁，黃偉哲財產申報資料揭露「潘○傳 台南市南區新興路」。

今年9月6日，黃偉哲主持內政部長徐國勇和科技部長吳政忠的參訪行程，「台南A級社區整合型服務中心─永春護理之家」所屬「財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會」，是由郭再欽捐助成立，基金會董事長王曉嵐據傳為潘新傳親密友人，另有一名董事為台南市政顧問洪智坤。

另一方面，屏東枋寮案的鍇霖企業公司負責人劉淼松，現任國民黨籍屏東縣議員，早年曾任民進黨籍國大代表，該家族在地方基層雄厚。印證了「垃圾不分藍綠」，政商關係的掩護，極可能是事業廢棄物亂竄的背景結構。

蔡壁如也和與會專家共同提出制度性的解方。第一，整合資訊公開，讓民眾共同監督。環保署應建立資訊平台，整合:資源再利用管理系統、許可核發證照查詢、環境資源資料庫、列管汙染源資料庫、違法裁罰紀錄，事業廢棄物再利用的流向透明化，讓市場力量淘汰不良業者。

此外，清運計畫應對社區公開，清除後解除列管之地點，亦應持續追蹤是否恢復。衛星進行國土監測，目前已可自動分析各種土地的變異情況，每月提供縣市政府精確位置的報告，也應對民眾公開，避免縣市政府欠缺執行能量確實清查，或因黑暗的政商關係而未積極處置，甚至包庇。

第二，品牌廠商應對事業廢棄物流向負起企業社會責任，公開其委託處理之業者，確保其事業廢棄物有妥善處理。第三修正《廢棄物清理法》彌補漏洞，避免不肖業者將可再利用事業廢棄物混合其他土石方式規避刑責。在修法之前，應以保障國人食安為原則，檢討TCLP檢驗方式是否已經不合時宜，或使用能保護土地避免污染的檢驗方式，確保食品安全。
 

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