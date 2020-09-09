放寬美豬「比共匪還共匪」　豬農怒批：總統一道行政命令凌駕一切

▲蔡政府開放含瘦肉精美豬進口，引發社會關注食安與豬農生存議題。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前宣布將放寬美豬美牛進口標準，引發外界對食品安全問題的質疑。民眾黨9日召開公聽會，邀請民間、官方代表與會，有民間養豬小農痛批，總統一道行政命令就凌駕一切，「不是比共匪還共匪嗎？」且政府說要編列100億基金補助豬農，這是從課徵民眾的稅來補貼豬農，「對我們來講，包袱太沈重了」。

民眾黨團9日上午由黨團總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安、黨籍立委邱臣遠、蔡壁如共同召開公聽會，邀請政府單位、學者專家、民間團體及攤商代表出席，討論萊克多巴胺瘦肉精肉品對人體影響。由於衛福部代表缺席，5位委員質疑逃避民意、藐視國會，對此嚴厲譴責，而且也沒有看過全世界哪一國的農政官員跟拉拉隊一樣，說吃萊豬不會有風險。

新竹養豬戶郭萬昌表示，根據農委會資料，美豬有22%使用萊克多巴胺，為什麼還要進口含有萊克多巴胺的豬肉來殘害國人健康？若要換BTA（雙邊貿易協定），簽訂後對豬農有什麼衝擊？此外，針對農委會稱規劃100億養豬產業基金，分幾年編列？補助對象、細項執行又是什麼？

郭萬昌問到，未來含有萊克多巴胺的豬肉相關產品如何做到區別？且目前有些養豬戶現在仍在用廚餘餵食，若吃剩的含瘦肉精美豬製品廚餘，拿去餵豬，驗出來後無法達到「零檢出」，要算誰的？

郭萬昌質疑，台灣不是民主國家嗎？不能因為總統一道行政命令，就把一切都凌駕之上，不是比共匪還共匪嗎？他強調，豬農背負很多，若不進口美豬，就不用編列這100億補償金，這是從課徵民眾的稅來補貼豬農，「對我們來講包袱太沈重了」。

「美豬美牛進口，我們準備好了？」主婦聯盟保護基金會董事長吳碧霜表示，主婦聯盟在無預警下得知美豬美牛開放，但堅持立場是零容忍、零檢出，萊克多巴胺的調查風險研究，沒有包含嬰兒、孕婦、老人，這需要做好調查、風險評估。此若開放美國含萊劑的豬肉進口，其他國家也可能會輸出有萊克多巴胺的豬肉給台灣。

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳則表示，反對豬肉內臓類進口，因其萊克多巴胺殘留量較高，政府雖表示國人不會買冷凍的豬肝等內臓類，「事實上目前是有的，未來若進口業務用的冷凍內臟，國人也無法以口感分辨」。這對心血管疾病患者，以及常以豬肝、腰子等內臟作為進補的銀髮族和孕婦族群相當不利，因為做風險評估時，此族群不能以平均值來看，他們吃得比較多，但耐受力卻也較差。