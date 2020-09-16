台南在地『白河囝仔』　準分局長張明忠同事鄉親齊道賀祝福

▲台南市白河分局督察組組長張明忠，參加警政署分局長班考試，在十分激烈的競爭中，首次考試就從眾多優秀人才中脫穎而出，在台南警界傳為佳話。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局督察組組長張明忠，是在地「白河囝仔」，從小嚮往警察工作，自幼成績優秀，高中讀台南一中，畢業後順利考上中央警察大學，這次參加警政署分局長班考試，在十分激烈的競爭中，首次考試就從眾多優秀人才中脫穎而出，在台南警界傳為佳話。

在得知張明忠組長考取分局長班消息後，整個白河分局的同仁都替他高興，因為張組長個性厚道嚴謹，平時待人謙和有禮。警政署這次辦理縣（市）政府警察局候用分局長班第15期甄試，參加甄試資格者，除個人品德、操守、學識之外，尚需有內外勤主管的歷練，再經過「警正班」、「分局長班」兩階段的筆試、面試方能脫穎而出，擔當此一負地區責任之重要警職。張明忠組長平時工作落實，認真積極，經常利用工作之餘挑燈苦讀，終於順利考上分局長班，實至名歸。

45歲張明忠從警23年，擔任過內政部警政署保安警察第一總隊分隊長、白河分局巡官、白河派出所所長、嘉義市警察局人事室課員、白河分局東山分駐所所長、第一組組長、刑事警察大隊、犯罪預防科警務正、督察室督察員、學甲分局交通組組長等職務，內外勤經歷豐富。本次候用分局長錄取，在地鄉親獲知後均欣喜祝賀，並笑說：「直接派白河分局就好」！相信在他多年經驗累積下，爾後派任後他必能身先士卒，帶領團隊建構優質警政文化。

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