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迎接數位新生活　台南學甲DOC歡喜揭牌

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▲台南市教育局今年起於學甲區東陽國小設立「學甲區數位機會中心」，9月15日在教育部資科司、教育局代表與地方人士共同見證下正式揭牌。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市教育局今年起於學甲區東陽國小設立「學甲區數位機會中心」，9月15日在教育部資科司、教育局代表與地方人士共同見證下正式揭牌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為提升學甲及鄰近區域民眾的數位生活，教導在地農友、商圈網路行銷產品的能力，台南市教育局今年起於學甲區東陽國小設立「學甲區數位機會中心」，15日在教育部資科司、教育局代表與地方人士共同見證下正式揭牌，希望透過數位機會中心成立，提供民眾資訊學習場域，提升資訊能力進一步學習數位行銷。

學甲區數位機會中心由東陽國小與在地社團法人台灣學甲十三庄文史工作協會共同合作設立，為學甲e化發展共同努力，運用東陽國小的教室開設數位、媒體等資訊課程，為了鼓勵更多鄉親參與，甚至將教室推進到十三庄的偏遠聚落。現場也展示學員學習成果及分享學習心得，阿公、阿嬤們都學習得不亦樂乎。

教育局王崑源副局長表示，臺南市推動數位機會中心迄今已14年，分別在山上、大內、龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、新化、西港、東山與學甲共設置11個數位機會中心（DOC），主要結合資訊教育及終身學習的概念，依該地區產業、文化特色與民眾學習需求，開發多元實用的數位課程，為偏鄉打造友善的數位環境，也能行銷在地文化，共創雙贏。

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東陽國小蔡淑芬校長表示，推動數位機會中心是「產官學民社」五位合一的最佳體現，結合政府資源，大專院校輔導團隊、數位機會中心、社區文史工作協會、在地小農與商家等多方合作，媒合社區資源與資訊課程、經營出在地特色文化記憶，更期待進一步「大手牽小手」，讓鄉親帶著東陽的學童透過資訊科技的學習力一起認識家鄉，促進在地經濟成長守護家鄉。

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