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余政憲推動《宗教團體法》草案　台南四草興天宮與宗教團體代表交流

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▲前內政部長、民進黨宗教委員會總召集人余政憲，15日前往台南四草興天宮，與在地宗教團體代表進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前內政部長、民進黨宗教委員會總召集人余政憲，15日前往台南四草興天宮，與在地宗教團體代表進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前內政部長、民進黨宗教委員會總召集人余政憲，15日前往台南四草興天宮，促成推動《宗教團體法》草案，與在地宗教團體代表進行交流。

余政憲表示，內政部盼於今年立法院會期先行送審《自然人名義登記不動產處理暫行條例》，將宗教團體目前所遇到的糾紛暫時凍結10年（維持現況），他強調：「這是治標，未來仍得靠《宗教團體法》治本！」為此，余政憲也將前往各縣市，與各地宗教代表進行交流、聽取意見。

▲前內政部長、民進黨宗教委員會總召集人余政憲，15日前往台南四草興天宮，與在地宗教團體代表進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前現行管理寺廟的《監督寺廟條例》為1928年立法，只規範佛、道等宗教，基督教、天主教等卻須依《民法》規範成立財團法人，兩者規範不對等。內政部曾於2013年研擬《宗教團體法》草案，卻被謠傳為政府欲滅香，或插手介入宗教事務，最後導致各界強力反彈而無疾而終。

余政憲進一步說明，民進黨宗教委員會扮演的角色是政府與各宗教溝通平台，舉例如早年以私人名義捐贈土地蓋廟，先人過世後後代不予承認，想要討回土地，又或產生贈與稅問題；更多的是，在農地或工業用地蓋廟，地目不符也延伸出糾紛，而擬定《宗教團體法》能盡可能將問題概括解決，故先行推動《自然人名義登記不動產處理暫行條例》，將宗教團體目前所遇到的各種糾紛暫時凍結10年，並安排到全台各縣市與各界代表交流，舉辦公聽會聽取意見，在未來共同努力促成《宗教團體法》。

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