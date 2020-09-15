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台南永康「東橋五路停車場」　新增68席汽車停車位開放使用

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▲台南市永康區東橋重劃區「東橋五路停車場」闢建完成，由台南市長黃偉哲主持完工啟用典禮，並開放停車使用。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市永康區東橋重劃區「東橋五路停車場」闢建完成，由台南市長黃偉哲主持完工啟用典禮，並開放停車使用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區東橋重劃區「東橋五路停車場」闢建完成，可提供68席汽車、51席機車及13席自行車停車位，15日上午由台南市長黃偉哲主持完工啟用典禮，並開放停車使用，有助於提升當地停車供給，敬請民眾多加利用。

市長黃偉哲表示，縣市合併後，永康因地利之便，居住人口持續增長，近年發展熱絡的東橋重劃區，交通便利與生活機能完善，吸引大型集合式住宅陸續興建，停車需求與日俱增，區內廣停(7)用地原係民間企業欲認養設置綠美化設施，經市府考量周邊停車需求相對較高，且該地北側已開闢兒一公園，因此工務局終止土地認養契約，續由交通局開闢為停車場，創造優質停車空間與市容環境。

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交通局長王銘德指出，停車場位於東橋五路與東橋12街口東側，面積約2519平方公尺，周邊住宅大樓林立，並有小橋公園、大橋國中、正興建的市立總圖及未來永康鐵路地下化後新增的康橋車站等公共設施，啟用後增加的停車供給，有益於紓解區域停車壓力與維持交通秩序，未來更將配合市府綠能政策，評估搭建太陽能發電系統棚頂，成為停車兼發電的多功能停車場。

停車管理處長黃俊傑表示，停車場啟用初期開放免費試停，10月1日起將實施人工收費管理，收費時間為每日8時至22時，停車費率採計時收費，小型車每小時20元、機車免費；另有經常性停車需求者可參考停管處販售之月繳票證，如符合設籍東橋里民身分者，亦可享有里民優惠，詳情可洽06-2136544、2141798詢問，歡迎民眾多加利用。

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