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全力進擊淋巴癌！台南4醫院聯合宣導　6大症狀早期發現積極治療

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▲奇美醫學中心聯合成大醫學中心、台南市立醫院、柳營奇美醫院4家醫院共同宣誓響應2020年世界淋巴癌日，全力進擊淋巴癌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心聯合成大醫學中心、台南市立醫院、柳營奇美醫院4家醫院共同宣誓響應2020年世界淋巴癌日，全力進擊淋巴癌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心響應世界淋巴癌日，15日上午舉辦『全力進擊淋巴癌宣誓、宣導活動』，讓民眾了解淋巴癌6大徵兆外，也宣導呼籲淋巴癌病友治療的決心，在場群眾也以胸前戴上的綠絲帶響應，並有淋巴癌病友現身訴說自身經歷，鼓勵淋巴癌病友，活動後現場民眾也將綠色絲帶貼在幸運樹上，提醒、關心自己及家人。

▲奇美醫學中心聯合成大醫學中心、台南市立醫院、柳營奇美醫院4家醫院共同宣誓響應2020年世界淋巴癌日，全力進擊淋巴癌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美醫學中心癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳舉案例指出，70歲前嘉南藥理大學校長陳先生，半年內體重減少6公斤（原本體重為63公斤），2019年因懷疑結石狀況至奇美醫學中心泌尿外科求診。經泌尿外科醫師檢查後轉診至癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳門診就診，經馮主任檢查後發現身體有多處腫瘤，病理切片診斷為淋巴癌，經馮主任建議給予標靶藥物合併化學藥物治療，治療共8次（21天治療一次，每次住院兩天）後於門診追蹤治療至今狀況穩定。

奇美醫學中心醫療副院長田宇峯教授表示，奇美醫療體系肩負南台灣醫療責任，不斷推動各種與民眾有關的健康活動，各種癌症如果能早期發現異狀，早期診斷與治療不僅能提高成功率，更可以降低治療過程的不舒服與減少家庭或社會的的負荷，近年來淋巴癌症診斷病人數逐漸的增加，民眾應對於特有的徵兆提高警覺。

▲奇美醫學中心聯合成大醫學中心、台南市立醫院、柳營奇美醫院4家醫院共同宣誓響應2020年世界淋巴癌日，全力進擊淋巴癌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馮盈勳主任表示，淋巴癌會使淋巴系統造成非常大的損害，人體的防禦功能會逐漸失效。對抗淋巴癌的不二法門為早期發現、早期積極治療、持續追蹤，當如果出現燒（不明原因發燒）、腫（有不痛淋巴腫塊）、癢（皮膚紅疹搔癢）、汗（夜間盜汗）、咳（咳嗽、呼吸急促）、瘦（體重不明減輕）的症狀時，應注意是否是「淋巴癌」找上門了！

▲奇美醫學中心聯合成大醫學中心、台南市立醫院、柳營奇美醫院4家醫院共同宣誓響應2020年世界淋巴癌日，全力進擊淋巴癌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫療體系秉持醫院創辦的宗旨，在院長邱仲慶期勉醫療團隊關懷民眾需求和社會結合互動，透過這場活動讓民眾可以獲得更多預防淋巴癌醫療資訊。奇美醫學中心癌症治療團隊醫療副院長田宇峯教授及癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳籌辦，邀請在台南重要淋巴癌治療院所：成大醫學中心、台南市立醫院、柳營奇美醫院四家醫院共同宣誓響應。

成大醫學中心癌症中心主任顏家瑞教授、台南市立醫院醫療副院長李楊成、柳營奇美醫院榮譽院長曹朝榮教授及血液腫瘤科主任林正耀，齊心協力向民眾宣導淋巴癌常見的6大症狀，呼籲民眾如果查覺有類似警訊必須前往醫院尋求診斷，淋巴癌早期診斷有很好的治癒率，病人應該對治療要有信心，面對生命以及幸福的未來，和家人及醫療團隊一起努力。

▲奇美醫學中心聯合成大醫學中心、台南市立醫院、柳營奇美醫院4家醫院共同宣誓響應2020年世界淋巴癌日，全力進擊淋巴癌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了強化病人信心，淋巴癌病友、前嘉南藥理大學校長陳先生特別於活動上現身說法，說明自己完成多次標靶治療及化學治療後，目前健康得到完全改善，他用自身的經驗鼓勵同樣罹患淋巴癌的病人，一定要完整和醫療團隊溝通診治，在自己和家人對生活作息調適及完整營養補充並配合醫師的治療計畫，讓治療效果能得到最好的結果。現場聽眾對於陳校長的勇敢面對淋巴癌奮鬥的歷程，以及許多參與淋巴癌治療而恢復身體健康，讓家庭生活更加美滿的生命勇者們，表達了支持和認同，奇美醫學中心和所有在地的醫療體系將持續為您的健康把關。

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