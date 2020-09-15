饒河夜市2骰子牛攤商未標價　北市：違者最高可罰10萬

▲饒河夜市。（資料照／記者李宜秦攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對有媒體14日報導饒河夜市有消費者對販賣骰子牛業者未標價問題，北市府市場處當晚會同市府消保官、自治會幹部等前往稽查，查獲有2攤未標價、2攤標示不明，均已要求業者改善。市場處表示，已再次要求自治會及業者應有明確標示，並持續會同相關單位查核各攤位標價情形，如有未標示或標示不清者，可依《台北市消費者保護自治條例》得處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

北市府指出，因過去曾經發生夜市標價不清產生坑殺觀光客之疑慮，市場處已要求各自治會自主管理，確實要求攤商會員，務必標明商品售價及份量報告，各會員應提供正確之價格資訊，張貼符合實際分量對照價格的示意照片於攤位明顯可見處，以提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。

北市府強調，為避免負面訊息影響夜市形象，市場處將再持續會同相關單位查核各攤位標價情形，如有違反者，將依法處置，絕不寬貸。

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