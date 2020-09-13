影／士林外雙溪2男遭沖走！急出動10輛消防車⋯救援影片曝光

記者袁茵／台北報導

受到旺盛對流雲系影響，中央氣象局13日上午10時許針對北北基發布豪雨特報。台北市消防局13日上午11時於士林區東吳大學旁下方溪水，救起2名受困民眾，2名民眾均清醒，已交流救護人員處置，提醒民眾雙溪上游放水，山區又有大雨，不要到溪河邊遊玩。

台北市士林區東吳大學旁外雙溪於13日上午11時11分發生民眾受困情況，北市消防局出動10輛消防車輛、2輛救護車，動員30名消防人員於11時16分抵達現場，將2名清醒的受困民眾救起。

北市消防局表示，被沖走的民眾約60歲男性，以及另一名約50歲男性受困於橋下，兩人皆交由救護人員處置後，表示無就醫需求。

北市自來水處通知，由於落水民眾已順利救起，且水位已超過警戒，該處仍將依計畫於12時進行每秒1.5立方公尺調節性放水。提醒民眾雙溪上游放水，山區又有大雨，不要到溪河邊遊玩。

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