木柵動物園馬來貘寶寶首亮相　布滿花班「像深褐色小西瓜」





▲馬來貘產子。（圖／台北市立木柵動物園提供）

記者袁茵／台北報導

台北、布拉格聯姻喜訊！台北市立動物園的馬來貘「貘芳」首度懷胎，經過13個多月的懷孕期，順利產下一隻男寶寶，母子均安。這位新生「貘寶寶」的爸媽來頭可不小，爸爸「貘克」來自捷克，媽媽「貘芳」曾拍過導演李安的《少年Pi的奇幻漂流》，喜訊一PO上臉書後，還吸引了插畫家「Cherng馬來貘」留言說要當乾爹。

台北市立木柵動物園提到，為永續馬來貘域外族群及保存遺傳多樣性，透過參與歐洲物種保育計畫（EEP）， 2018年從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」，並在2019年7月初讓「貘克」與園內的電影童星「貘芳」混群交配，同年9月獸醫師利用超音波檢查確認「貘芳」要當媽媽。

台北市立木柵動物園指出，經過13個多月的懷孕期，今年8月底保育員觀察到「貘芳」出現產兆行為，但卻遲遲不見生產行為，因為這是「貘芳」的首胎，讓保育員們都戰戰兢兢，每天挑燈夜戰監測她的各項外觀與生理變化，連在動物園路上遇到雨林區的保育員時都是以「生了嗎？」當作問候語。

園方說，「貘芳」終於在9月13日8時23分左右順利產下小仔，新生寶寶體重5.1公斤，深褐色的身軀布滿白色花斑及條紋，像極了深褐色的小西瓜，跟黑白兩色的爸爸、媽媽有很大的差異，這可愛的保護色約在2個月內就會開始慢慢轉變，約6個月才會變成跟爸媽一樣的黑白色外觀。保育員也觀察到新生寶寶已經順利自行站立，並在媽媽「貘芳」照顧下喝到初乳，讓大家放心不少。

關於新生貘寶寶的爸爸、媽媽，台北市木柵動物園提及，雙方來頭可都不小，除了有來自捷克布拉格的小鮮肉爸爸「貘克」，媽媽「貘芳」可是曾在2010年拍過李安大導演《少年Pi的奇幻漂流》的童星。「貘芳」初期對於「貘克」的出現不感興趣，好在年輕又活潑的「貘克」持續主動示好，成功打動「芳心」，才順利完成延續域外族群的任務。

木柵動物園將喜訊PO上臉書後，吸引了大批網友按讚、留言。其中還有插畫家「Cherng馬來貘」稱，「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊」、「請問哪裡可以拿當乾爹的表格，我要填寫」。

【馬來貘小檔案】

英名：Malayan tapir

學名：Tapirus indicus

分類：哺乳綱 奇蹄目 貘科 貘屬 馬來貘

分布：亞洲東南部食性：草食，以灌木嫩枝、嫩葉和苗木為食，也撿食落果

體型：體長1.8-2.4公尺、肩高90-107公分、尾長5-10公分、體重250-540公斤

繁殖：懷孕期約13個月，一胎一仔，新生幼仔約6.5公斤

習性：獨居、夜行

保育現況：被列入CITES附錄1和IUCN紅皮書目錄

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