有夠衰！陪同市議員會勘公園　北市公園處人員昨被蛇咬今遭蜂螫

▲陳怡君10日臉書發文圖片。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨北市議員陳怡君9日與公園處人員赴北市中山區仁德公園會勘公園設施期間，其中一名公園處人員不幸被突如其來的蛇咬傷，滿手鮮血，所幸送醫治檢查，確認無生命疑慮後，已返家休息。她擔憂蛇類出沒恐造成民眾受傷，10日上午在北市動保處與消防人員陪同下再度前往會勘，不料又有公園處人員遭蜂螫傷。

陳怡君10日在臉書寫道，她9日與公園處人員於仁德公園會勘期間，不料公園處人員竟被蛇咬傷，滿手是血，於是將其緊急送醫，所幸無生命危險，返家休息。當地里長羅崇華指出，仁德公園有蛇已成常態，等里民回報後，消防隊再至現場捕捉為時已晚，現場捕蛇困難度極高。

陳怡君表示，有民眾去年向她反映公園有眼鏡蛇出沒，今年則有青竹絲現蹤，但公園處表示民眾看到的是青蛇，而非青竹絲，而9日咬傷公園處同仁的蛇為咖啡色蛇類，且由該蛇咬傷人後立即竄逃，因此無法確認出沒蛇種。

但仁德公園早上會有長者來運動，下午也有民眾會在公園涼亭聚集，加上公園旁就是國小，因此也有家長擔心蛇類竄逃到校園裡，後果將不堪設想，因此她上午緊急會勘，請動保處、消防局到場判斷，協助捕蛇事宜。

陳怡君表示，由於公園內有疑似蛇類出沒的樹穴、石洞，已由動保處提供誘捕蛇類工具及設置，引蛇入籠。此外，也由公園處製作警示牌在公園出入口提醒附近居民小心安全，宣導民眾倘若發現蛇蹤跡，應立即通報119，消防隊派遣義勇特種工前往處理。

陳怡君還提到，公園處人員10日在樹木修剪過程中，不幸再遭蜜蜂攻擊螫傷，幸無大礙。

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