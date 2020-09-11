防範積淹水！北市補助市民5萬裝設防水閘門　申請期限至30日止

▲北市府提供補助鼓勵民眾裝設防水閘門（板）。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

面對極端氣候超越公共排水設施設計保護標準帶來的積淹水風險，北市府10日指出，針對積淹水風險較高地區，市府鼓勵民眾裝設防水閘門，若有意願裝設且符合資格的市民，民政局每處最高補助5萬元，申請期限至30日止。

北府市水利處表示，極端氣候造成近年大雨來的又快又急，短時間內，積水很容易就超過雨水下水道容納的標準，淹進家裡或地下室，而許多大樓的地下室往往是停車場，因此水利處建議，應於建築物停車場及一樓住家等出入口設置防水閘門（板），才能在暴雨來襲時第一時間自我保護，做好自主防災。

對於想要裝設防水閘門的民眾，北市民政局表示，日前「台北市鼓勵設置防水閘門（板）109年度專案補助計畫」起跑，依設置防水閘門（板）高度比例，北市民政局每處最高補助達5萬元，符合申請資格的民眾，請依照該計畫，向建築物所在地的區公所提出申請，而申請期限只到今年9月30日，呼籲市民朋友把握時間來申請。

水利處表示，為減少民眾搜尋該找哪個廠商來裝防水閘門的煩惱，水利處說已整理相關資訊放置水利處官網，民眾就可以輕鬆知道廠商資訊，市民可點閱「台北市私有建築設置補助防水閘門廠商」，參考廠商名冊，同時，有關防水閘門申請的諮詢項目與聯絡窗口資訊，也已同步放置官網，一併讓市民朋友了解。