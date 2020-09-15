　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

承認想過當總統！鄭文燦：多數夢想都無法實現...當下才重要

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲桃園市長鄭文燦最近上網紅節目，被詢問到有無想當總統？鄭坦承有想過，但當下才是最重要的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦最近上網紅節目，被詢問到有無想當總統？鄭坦承有想過，但當下才是最重要的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦最近接受網紅娘娘邀約上節目，當時被詢問到有沒有想當總統？鄭脫口而出「當然有想過呀」，但隨後又補上「大部分的人願望都無法實現，所以不要想，有現在才有未來，人生不要預設劇本應該如何走，2020年的工作很多，當下才是最重要的」。

鄭文燦想當總統說被外界解讀有意角逐2024年總統大選，15日在市議會總質詢議程後接受媒體聯訪，鄭文燦表示，最近與網紅娘娘合體推銷桃園，娘娘突然殺出一個番外題，問他有沒有想過做總統？當時配合網紅快問快答，是以一個幽默方式回答「當然有想過啊！」但隨後指出，「但是我知道大部分的夢想都無法實現，所以乾脆就不要想，你在台灣，你會發現台灣人包容度很大。」

鄭文燦強調，身為一個地方首長就是把市長的工作做好，並且支持蔡總統、蘇院長，各司其職才能讓台灣變得更好，所以，就是要專心市政、努力建設、心無旁鶩，當時回答網紅的意思就是這樣子，當下想表達的是，2020每天都有許多的工作要做，2020的當下才是我最重要的。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►影／感謝居家檢疫期間美女警官協助　美籍男：台灣是世界上最安全地方

►影／桃園女駕駛左轉與機車相撞　騎士噴飛捷運工地全身擦挫傷

►預拌車水泥塊飛落害女騎士摔車慘死　駕駛認罪賠500萬獲緩起訴

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬
快訊／高雄大社爆命案！　一男遭砍死倒地
被老婆叫醒驚見都是水　倖存男還原經過哽咽：後悔沒救到妻兒
「武界溯溪」獲選入交通部優質旅遊行程！　觀光局急撤掉
砍脖60秒詭異畫面…吳仁惠「生前最後影片」預告：我要死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇批陳時中缺席公聽會：韓國瑜不行　蘇貞昌就可以

承認想過當總統！鄭文燦：多數夢想都無法實現...當下才重要

「新竹大車站」獲編列5.5億！百年古蹟整合輕軌火車3站體

周錫瑋願參加海峽論壇　李正皓：這就是江啟臣決策只做一半的結果

武界壩4死！台電值班員「涉過失致死」　王浩宇：我出律師費

「勤達」大陸混裝口罩　即日起至10／7止受理退貨

海峽論壇破局！柯文哲「證明兩岸沒互信」：別忘記一戰怎麼發生的

國民黨不去海峽論壇　陳其邁酸「賠了夫人又折兵」：浪子回頭是好事

為放寬美豬道歉？　政院反擊國民黨：馬政府更該為開放美牛道歉

2024總統大選當仁不讓？　鄭文燦：人生不要預設劇本

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

王鴻薇批陳時中缺席公聽會：韓國瑜不行　蘇貞昌就可以

承認想過當總統！鄭文燦：多數夢想都無法實現...當下才重要

「新竹大車站」獲編列5.5億！百年古蹟整合輕軌火車3站體

周錫瑋願參加海峽論壇　李正皓：這就是江啟臣決策只做一半的結果

武界壩4死！台電值班員「涉過失致死」　王浩宇：我出律師費

「勤達」大陸混裝口罩　即日起至10／7止受理退貨

海峽論壇破局！柯文哲「證明兩岸沒互信」：別忘記一戰怎麼發生的

國民黨不去海峽論壇　陳其邁酸「賠了夫人又折兵」：浪子回頭是好事

為放寬美豬道歉？　政院反擊國民黨：馬政府更該為開放美牛道歉

2024總統大選當仁不讓？　鄭文燦：人生不要預設劇本

誰上分、誰兄弟？　《爐石戰記》英雄戰場明星大亂鬥16日開打　

新設餐飲業明年3月起需裝「防污設備」　違規最重罰2000萬

金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬

快訊／高雄大社爆命案！一男遭「砍脖倒地」明顯死亡…警調查中

網傳瑞豐夜市惡霸犬「遭拔光牙齒失血亡」　動保處急找本尊檢查

《黑豹》查德威克鮑斯曼「死亡證明」曝真正死因！安葬在出生故鄉

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

內湖怪叔叔強摸學童下體　情緒不穩遭強制送醫治療

王品石二鍋有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

許文彬／寄王金平

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

發射火箭「中國台灣」島上飛過　國防部回應

快訊／新北查獲「勤達」口罩擅改生產地　馬來西亞廠變成大陸製造

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

又見未繫繩比特犬　狠咬死貴賓狗

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／林榮德也不去海峽論壇了

央視求和說發酵　國民黨難安撫反王聲浪

爆柯文哲賴帳　楊蕙如：我還有滿滿的料送你

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

台電員涉過失致死　王浩宇：出律師費

立法院啟動修憲　18歲公民權綁2022選舉

李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

一階通過黃捷喊「已經換新市長」罷捷團體怒

罷捷連署一階審查過關！黃捷本人回應了

更多熱門

相關新聞

2024總統大選當仁不讓？　鄭文燦：人生不要預設劇本

2024總統大選當仁不讓？　鄭文燦：人生不要預設劇本

桃園市長鄭文燦日前參加網紅節目，脫口承認「有想當總統」引發話題。面對媒體詢問是否參選總統議題，鄭文燦15日妙回，「有現在才有未來，所以人生不要預設劇本應該如何走」。他強調，2020年工作很多，當下才是最重要的。

鄭文燦首度鬆口　「我心裡有想過當總統」　

鄭文燦首度鬆口　「我心裡有想過當總統」　

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

國家口罩隊首批「雙鋼印」曝光　網讚鄭文燦：我桃園我驕傲

國家口罩隊首批「雙鋼印」曝光　網讚鄭文燦：我桃園我驕傲

KTV玩仙女棒！網帥PO限動「燙死了幹」

KTV玩仙女棒！網帥PO限動「燙死了幹」

關鍵字：

網紅有無想當總統鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

貪玩出事！鼠寶紙巾纏身崩潰抱頭

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面