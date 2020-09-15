承認想過當總統！鄭文燦：多數夢想都無法實現...當下才重要

▲桃園市長鄭文燦最近上網紅節目，被詢問到有無想當總統？鄭坦承有想過，但當下才是最重要的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦最近接受網紅娘娘邀約上節目，當時被詢問到有沒有想當總統？鄭脫口而出「當然有想過呀」，但隨後又補上「大部分的人願望都無法實現，所以不要想，有現在才有未來，人生不要預設劇本應該如何走，2020年的工作很多，當下才是最重要的」。

鄭文燦想當總統說被外界解讀有意角逐2024年總統大選，15日在市議會總質詢議程後接受媒體聯訪，鄭文燦表示，最近與網紅娘娘合體推銷桃園，娘娘突然殺出一個番外題，問他有沒有想過做總統？當時配合網紅快問快答，是以一個幽默方式回答「當然有想過啊！」但隨後指出，「但是我知道大部分的夢想都無法實現，所以乾脆就不要想，你在台灣，你會發現台灣人包容度很大。」

鄭文燦強調，身為一個地方首長就是把市長的工作做好，並且支持蔡總統、蘇院長，各司其職才能讓台灣變得更好，所以，就是要專心市政、努力建設、心無旁鶩，當時回答網紅的意思就是這樣子，當下想表達的是，2020每天都有許多的工作要做，2020的當下才是我最重要的。

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