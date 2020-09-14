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國家口罩隊首批「雙鋼印」曝光　網讚鄭文燦：我桃園我驕傲

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▲▼首批雙鋼印口罩曝光。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲首批雙鋼印口罩曝光。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者黃巈禾／台北報導

中央疫情指揮中心規定未來國內醫用口罩必須逐片標示MD（醫用，Medical Device縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣防偽，違者最高依藥事法罰200萬元。桃園市長鄭文燦14日前往口罩國家隊善存科技龜山廠視察，他強調，「首批雙鋼印口罩在桃園！市府將全力稽查把關！」

鄭文燦在臉書表示，今天到龜山工業區的善存科技口罩廠，見證MD、MIT雙鋼印亮相，善存科技率先分配到雙鋼印的成人口罩模具，成為全台第1家進行雙鋼印口罩測試的口罩國家隊，市府也會全力加強稽查口罩通路，讓國人放心，戴口罩戴得安心。

▲▼首批雙鋼印口罩曝光。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲鄭文燦赴口罩國家隊善存科技龜山廠視察。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦，下同）

鄭文燦指出，善存科技原本生產光碟片不織布包裝袋，因設備相似，今年疫情初期就增加口罩生產線，在3月時加入口罩國家隊，未來配合中央需求，善存科技也將提高產能，預計每天產出20萬片口罩。

鄭文燦還說，為了避免口罩混充事件再發生，新制預計在17日全面上路，請大家辨明標示MD、Made In Taiwan鋼印字樣的口罩，市府會加強稽查口罩通路，全面清查口罩工廠，請大家放心。

▲▼首批雙鋼印口罩曝光。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

許多網友留言「市長用心百姓安心，辛苦了！」、「謝謝市長用心，團隊把關讓小老百姓放心安心。」、「謝謝市府團隊的把關，辛苦了！」、「善存科技國家隊好棒棒」、「我桃園我驕傲」。

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