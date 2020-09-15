桃園女駕駛左轉與機車相撞　騎士噴飛捷運工地全身擦挫傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市丁姓女子14日晚間開車外出，行經桃園區介壽路左轉時，撞上李姓騎士機車，李疑車速過快被彈飛至路旁施工的捷運工地，因撞擊力道強勁，導致轎車與機車都毀損嚴重，李男全身多處擦挫傷，幸好沒有生命危險，警方為2人進行酒測，酒測值均為零，肇事原因正在釐清中。

▲桃園市丁姓女子14日晚間開車經過桃園區介壽路，左轉時撞上直行機車，致使李姓騎士被撞到路旁捷運工地內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市丁姓女子14日晚間開車經過桃園區介壽路，左轉時撞上直行機車，李姓騎士機車幾乎斷成兩截。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，55歲的丁姓女子14日晚間7時許駕駛轎車，從桃園區介壽路準備左轉介新街時，突然撞上直行機車，20歲的李姓騎士被撞飛至路旁捷運工地內，幸好工地內堆積是土方，李男身體雖多處擦挫傷，所幸沒有生命危險，但機車車頭斷裂，轎車車頭保險桿則是整個脫落。

▲桃園市丁姓女子14日晚間開車經過桃園區介壽路，左轉時撞上直行機車，轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消獲報將李男拉出工地送醫，丁、李2人經警方酒測，酒測值值均為零，警方調閱轎車行車記錄器與路口監視器等，已釐清肇事原因，警方初判，轎車左轉時未禮讓直行車輛應該是主因，呼籲汽機車駕駛行經路口處應減速慢行，應禮讓行人與直行車輛，以避免發生事故。

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