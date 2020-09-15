2024總統大選當仁不讓？　鄭文燦：人生不要預設劇本

記者蕭羽耘／綜合報導

桃園市長鄭文燦日前參加網紅節目，脫口承認「有想當總統」引發話題。面對媒體詢問是否參選總統議題，鄭文燦15日妙回，「有現在才有未來，所以人生不要預設劇本應該如何走」。他強調，2020年工作很多，當下才是最重要的。

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦與網紅「娘娘」合作拍攝影片14日上線，影片中，鄭文燦與娘娘一起品嚐各式泰式料理，並介紹桃園美食、景點，兩人一路從「中壢人不稱自己是桃園人」、「桃園觀光 」聊到「移工喜好的運動」等話題。

節目最後環節快問快答階段出現亮點，主持人娘娘直接破題：「市長有沒有想當總統」，鄭文燦回答：「我心裡有想過」，但隨後補上「但是我知道大部份的夢想都無法實現，所以就乾脆都不要想」。

鄭文燦一句「我心裡有想過（當總統）」引發熱議，鄭文燦15日親上火線表示，殺出一題番外篇，自己笑笑回應有想過要當總統，但他也解釋，大部分的人願望都無法實現，所以就不要想。他補充，「其實有現在才有未來，所以人生不要預設劇本應該如何走。」

鄭文燦說：「我覺得我就是支持蔡總統、蘇院長，我就是把市長做好，我覺得台灣要好，就是總統把總統的事情做好，院長把院長的事情做好，市長就把市長的事情做好，台灣才會好，所以我的特質就是專心市政、努力建設、心無旁鶩。」

鄭文燦強調，針對網紅的快問快答，自己是要告訴他說，心裡沒想別的啦，所以才用這個方式回答他。對於媒體詢問2024年如果時勢所趨，是否當仁不讓總統一職，鄭文燦則表示，2020每天都有許多的工作要做，2020的當下才是自己最重要的。