感謝居家檢疫期間美女警官協助　美籍男：台灣是世界上最安全地方

▲美籍男子喬治．菲拍攝影片感謝今年3月間在台居家檢疫14天期間，桃園市蘆竹警分局給予協助，並盛讚台灣是世界上最安全地方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

美籍男子喬治．菲今年3月間來台工作，在居家檢疫14天期間，每天蘆竹警分局巡官林于婷都會打電話確認其健康與是否有罹患新冠肺炎等訊息，林貼心的問候也建立2人一段異國友誼，他返回國國後拍攝一段影片感謝警方協助與防疫工作的用心，更盛讚「台灣是世界上最安全地方」。

蘆竹警分局指出，喬治．菲的妻子為台灣人，他是台灣女婿，但因工作關係，經常在台美兩地飛來飛去，今年3月返回台灣，依檢疫規定需接受14天居家檢疫，檢疫期間，蘆竹警分局巡官林于婷每天都打電話詢問其健康狀況，熱心貼切的問候關心，讓他在檢疫期間感受到台灣對防疫的用心。

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喬治．菲返回美國後拍攝一段影片傳給蘆竹警分局，透過林于婷翻譯摘要如下：

「我叫喬治．菲，我是美國公民，在台灣兼職，我持有台灣外僑居留證，和我的妻子帕梅拉在這裡建立一個家。我發現至少有3個理由使我們留在台灣。

1.我喜歡這裡！

2.我與台灣公民結婚，我們在這裡有一個家。

3.這是世界上最安全的地方。

我在韓國從事商務諮詢工作，3月中旬回到台灣，在機場檢疫過程是詳細，徹底和專業的。然後，我開始了14天的隔離期。台灣給了我一份防疫包，幫助度過隔離期，桃園市政府警察局的克里斯汀小姐（蘆竹分局防治組巡官林于婷），每天都打電話來確認我的健康狀況，看看我是否有任何新冠肺炎的症狀。幸運的是我沒有，她非常樂於助人、關心、專業和友善。

簡而言之，這次隔離經驗和桃園市政府警察局的往來一直是很好的....他們是專業和有幫助的，感謝他們使本來困難的局勢至少變得可以控制，過程有助於使台灣成為世界上最安全的地方。謝謝台灣，誠摯的祝福。喬治．菲。

▲桃園市蘆竹警分局巡官林于婷今年3月間與居家檢疫美籍男子喬治．菲電話詢問檢疫狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局，林于婷曾在美國就學5年、畢業於紐約大學英語教學碩士，期間對於外籍人士居家檢疫者，均以流利英語負責詢問疫情相關訊息，她與喬治．菲諮詢溝通防疫所需，因此讓喬治．菲留下最佳印象。

林于婷說，喬治．菲回台居家檢疫期間，每天都會以電話詢問健康情形，她在美國讀書和曾與警政署甄選前往美國邁阿密警局受訓過，溝通沒有問題，她與喬治．菲分享美國生活與防疫、台灣旅遊等問題，相談甚是愉快。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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