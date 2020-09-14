網美照驚見「露鳥男」！本人撇想紅　網抓關鍵真相...3字狠打臉

▲網美家家自拍驚見大衛像。（圖／翻攝自家家IG）



記者曾羿翔／綜合報導



網紅家家近日分享美妝照時，後方鏡子竟反射出一位「全裸露鳥男」，家家事後急忙刪照並否認炒作，不過話題發酵也讓她的IG粉絲數從11萬增加到13多萬人。有網友就直接點出拍照關鍵，直批「假到爆」。據了解，入鏡的裸男正是家家「分分合合」交往7年的男友。

有網友在批踢踢八卦板發文表示，先不說很多女生拍完照都會修圖再上傳，畢竟有人會說很多美拍軟體拍的當下就修好了，這沒關係，但女生絕對不可能沒看自己笑容自不自然，頭髮有沒有亂掉，瀏海跑掉一兩根，有檢查的話，絕對不可能沒看到後面一個裸男。

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▲家家IG追蹤人數爆增。（圖／翻攝自家家IG）

接著該網友還說，再來，這個男的不管是男友還是炮友，顯然他就不是第一次到這個房間，也不是第一次幫拍照，他會不知道後面有一大片鏡子？他會不知道拍照要避開那面鏡子或是怎麼選角度跟光線？就算今天沒拍到Ｘ，自己也入鏡了，拍的當下正前方就看到自己滿滿的油肚，最好都沒看到啦，就是三個字，假到爆。

▲家家在事件發生後火急刪照，還發文道歉。（圖／翻攝自家家IG）

網紅家家在事件發生後火急刪照，還發文道歉，謝謝眾人關心，會好好檢討自己的智商，「我想跟留言說我刻意炒作的人說，如果躺著賺比較好賺，我還需要辛苦接業配、接活動，北中南到處跑嗎？」據了解，入鏡的裸男正是家家「分分合合」交往7年的男友。而在露鳥事件後，家家IG追蹤的人數已飆到13萬人。