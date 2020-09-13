KTV玩仙女棒！網帥PO限動「燙死了幹」　網氣炸肉搜：讓他們紅

▲大家舉起仙女棒狂歡。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

4月錢櫃大火燒出KTV安全隱憂，儘管悲劇震驚全台，還是有人將歷史教訓拋諸腦後。一名女網友發文直指，竟有一群人在KTV玩仙女棒，更有人不慎被燙傷，危險行徑被廣大網友撻伐，怒批「太扯了，這樣是公共危險吧！」

女網友匿名在dcard發文提到，她IG有追蹤一個網帥，結果前天看到對方po的限時動態，瞬間傻爆眼，「包廂一群10幾個人都在玩（仙女棒），甚至有人燙傷，難道林森錢櫃的事，大家都忘了？」

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從截圖中可見，包廂內有的人站著，有的坐在位子上，然後一起高舉起點燃的仙女棒，而網帥先是吐槽，「燙死了幹」，接著又放上同團女生被燙傷的腳。

▲還有女生被燙到腳。（圖／翻攝自dcard）

畫面曝光後，點燃大家的怒火，網友們紛紛留言罵爆，「真的是沒腦，無言」、「太差勁了，真想知道是哪群蠢人」、「能不能放爆料公社，讓他們紅阿...欠公審，自己想死自己死，如果害的整個KTV燒起來誰負責」、「這種人怎麼不趕快被天擇掉啊= =」、「就世界多餘的人口」、「最好把這些人揪出來！有夠危險，別的包廂的人不是人嗎？只顧著玩...還叫網紅」、「腦子跟仙女棒一樣燃燒殆盡了」。

值得一提的是，若行為涉及到《社會秩序維護法》，可能會被處3日以下拘役，或1萬2000元罰鍰；當然，如果不慎釀出災禍，害人害己更得不償失。

►下殺4.8折、千元有找太划算

▼脫序行徑被大肆抨擊。（圖／翻攝自dcard）