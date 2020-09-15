預拌車水泥塊飛落害女騎士摔車慘死　駕駛認罪賠500萬獲緩起訴

▲桃園市盧姓男子今年3月間駕駛預拌混泥土車行經龜山區東萬壽路時，車上混泥土掉落後方，導致吳姓婦人騎車閃避不及慘摔，連機車前輪都掉落，頭部重創送醫不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓男子今年3月間駕駛預拌水泥車從龜山區往新北市新莊區方向，行經龜山東萬壽路時，車上擋泥板跌落混凝土塊，後方吳姓女騎士閃避不及撞上人車翻覆致頭部重創，送醫急救到院前傷重不治，盧男事後與家屬達成和解，同意賠償5百萬元；桃檢以盧男當庭道歉並達成和解，15日偵結依過失致死案件予以緩起訴處分，為期1年。

檢警調查，35歲的盧姓男子以駕駛預拌混泥土車為業，今年3月25日傍晚6時47分，駕車從龜山區方向往新北市新莊區某工地，行經龜山區東萬壽路18.8公里處時，開車前未做好檢查清除車上有無沾黏混泥土塊，結果車上擋泥板上一塊長23公分、寬19公分、高14公分混泥土塊散落後方馬路上，因天色昏暗，沒有路燈照明，後方40歲的吳姓女騎士經過時來不及閃避撞上人車倒地，吳女頭部重創，送醫急救到院前因頭部外傷併顱內出血導致中樞神經休克不治，吳女的楊姓丈夫提告盧男過失致死與肇事逃逸。

▲桃園市盧姓男子今年3月間駕駛預拌混泥土車行經龜山區東萬壽路時，車上混泥土掉落，導致吳姓婦人騎車閃避不及慘摔送醫不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警偵訊時，盧男坦承犯行，但否認肇事逃逸，警方根據警方提供現場交通事故調查報告、監視錄影畫面、事故圖翻拍照片、醫院診斷證明書與驗屍報告等資料佐證。

桃檢以盧男坦然面對定在短期內與家屬達成和解，並已賠償5百萬元，考量盧男犯罪手段、生活狀況與無前科等紀錄，自當予以啟新機會，肇事逃逸部分，盧男供稱根本不知道水泥塊從車上掉落，檢方以難認其主觀上有肇事逃逸之責，該部分不起訴，盧當庭向吳女丈夫致歉，並已賠償5百萬元完畢，在吳女丈夫同意給予緩起訴處分下，檢方偵結予以盧男緩起訴處分，為期1年。

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