參與武界壩救難！他曝生還者喊「車100多萬」…氣炸：一句謝謝都沒

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

南投縣仁愛鄉武界壩13日凌晨疑因「電路絕緣不良」無預警放水，當場將進入管制區內野營的2個家庭沖碎，盧、賴兩家人6人中有4人不幸罹難！事件後續引發外界關注。當時目擊大水來襲也參與後續救援行動的導遊楊鐵木指責家屬，完全沒有對救難人員說一句感謝，甚至在家人被洪水沖走時還在關心價值百萬的車子。

▲導遊楊鐵木回顧救難時，生還者的反應。（圖／記者白珈陽攝）

楊鐵木回憶事發當天凌晨4時27分左右，他帶領遊客去距離案發地點約2公里處的武界橋看一線天日出，突然發現遠處竟有大水，第一時間迅速打給台電，但過了一會兒台電人員才接電話，態度匆忙地表示，「機器自己開啟，已經處理了」，再迅速掛斷電話。

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌。（圖／台電提供）

楊鐵木得知有遊客被連人帶帳篷一起沖走後，急忙將接下來的帶隊行程取消，全心與部落其他居民們一起投入救援行動。他回憶，抵達事發地點時，現場只剩下一名女子（盧妻），而對方在家人的遺體都還沒找到的情況下，轉頭要求現場救難人員是否能幫她把車子拖上岸。

他提到，「我們把小朋友遺體搬回來的時候，她連看都沒有看」，期間還問，「大哥，能不能把我的車先拉回去修理，那個100多萬的車子」，讓楊鐵木忍不住氣憤直喊，「我們都忙到不像話了，妳還在關心妳的車子！」

楊鐵木直言，「她不是心疼家屬，是心疼她的車」，且事後「家屬連一句謝謝都沒有，我超不爽就是這一點」，反而是「往生者會來感謝」，讓他晚上都睡不著，一閉上眼就是往生者趴在地的身影。他話鋒一轉指出，「台電維修不好有錯」，但露營者也有責任，並不是全部怪台電。

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，事故地點畫面。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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