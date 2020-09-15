男網友Dcard求流出…留言卡一片！「風聲過一定有外流」噁炸

▲有人在大學生論壇裡求南投某男高中生拍的影片。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前南投縣某男高中生遭爆料，仗著父親的警察身分，性侵同班的家庭弱勢女學生，還拍下女方裸照、錄影。案件讓外界一陣為女學生感到心痛，沒想到卻有人落井下石，在《Dcard》西斯板發文「有X姓局長兒子流出的片嗎？」誇張的是，底下留言沒有制止就算了，還跟著起鬨喊卡，「等風聲過一定會有影片外流！」

一名女網友14日匿名在《Dcard》心情板上貼文「西斯版真的再次刷新我三觀」，提到南投某男高中生性侵同班女同學的事件，結果在逛西斯板的時候，發現有男網友匿名貼文「有X姓局長兒子流出的片嗎？」底下留言則是各種卡等影片，讓原PO直呼「下面各種喊卡、等影片的留言也讓我感到相當憤怒、噁心。」

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不只原PO覺得誇張，也有人留言大罵「卡三小，一群李宗瑞」、「把別人的痛苦當作你們滿足性慾的工具，真的是垃圾，你們射了一時爽，有想過受害者影片的散布對她來說是二度傷害嗎」、「這種東西不要看」、「X這種片就不用拿了吧！」

原PO也在文中懇求其他網友，如果有在色情網站看到相關類型的影片，一定要檢舉下架，「沒有哪個女孩願意這樣的自己被大家當什麼自慰助興道具一樣傳閱，這種影片每被看一次、每被留下一則留言，都是在被害者的傷口上劃一刀」，尤其男性的每一句調侃，都可能成為受害女子一輩子都過不去的陰影。

雖然目前西斯板該篇文章已經因「其他違規及違法的項目」遭移除，但還是有許多網友相當氣憤，「這些人好噁心」、「那些留言真的好噁心」、「當事人不願意被流出的影片，或是未經允許就放上去的影片，別人在下面喊卡，我都覺得……嘔！滿足慾望沒有錯，但請透過正常影片，不要這麼病態好嗎？」