　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男網友Dcard求流出…留言卡一片！「風聲過一定有外流」噁炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有人在大學生論壇裡求南投某男高中生拍的影片。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前南投縣某男高中生遭爆料，仗著父親的警察身分，性侵同班的家庭弱勢女學生，還拍下女方裸照、錄影。案件讓外界一陣為女學生感到心痛，沒想到卻有人落井下石，在《Dcard》西斯板發文「有X姓局長兒子流出的片嗎？」誇張的是，底下留言沒有制止就算了，還跟著起鬨喊卡，「等風聲過一定會有影片外流！」

一名女網友14日匿名在《Dcard》心情板上貼文「西斯版真的再次刷新我三觀」，提到南投某男高中生性侵同班女同學的事件，結果在逛西斯板的時候，發現有男網友匿名貼文「有X姓局長兒子流出的片嗎？」底下留言則是各種卡等影片，讓原PO直呼「下面各種喊卡、等影片的留言也讓我感到相當憤怒、噁心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只原PO覺得誇張，也有人留言大罵「卡三小，一群李宗瑞」、「把別人的痛苦當作你們滿足性慾的工具，真的是垃圾，你們射了一時爽，有想過受害者影片的散布對她來說是二度傷害嗎」、「這種東西不要看」、「X這種片就不用拿了吧！」

原PO也在文中懇求其他網友，如果有在色情網站看到相關類型的影片，一定要檢舉下架，「沒有哪個女孩願意這樣的自己被大家當什麼自慰助興道具一樣傳閱，這種影片每被看一次、每被留下一則留言，都是在被害者的傷口上劃一刀」，尤其男性的每一句調侃，都可能成為受害女子一輩子都過不去的陰影。

雖然目前西斯板該篇文章已經因「其他違規及違法的項目」遭移除，但還是有許多網友相當氣憤，「這些人好噁心」、「那些留言真的好噁心」、「當事人不願意被流出的影片，或是未經允許就放上去的影片，別人在下面喊卡，我都覺得……嘔！滿足慾望沒有錯，但請透過正常影片，不要這麼病態好嗎？」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／高雄大社爆命案！一男遭砍「無生命跡象」倒地
被老婆叫醒驚見都是水　倖存男還原經過哽咽：後悔沒救到妻兒
「武界溯溪」獲選入交通部優質旅遊行程！　觀光局急撤掉
砍脖60秒詭異畫面…吳仁惠「生前最後影片」預告：我要死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

王品石二鍋有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

人夫突領13萬「給小三零用錢」　銀行小姐秒拒！神展開…萬人敲碗

台大教授李篤中3聲明退出台科大校長遴選　否認赴中兼職

「南紡100嚴選」優質農特產品上架　黃偉哲宣傳網購台南好物送禮自用兩相宜　

凌晨2點開蘋果直播預定「1885人等待中」　倒數7hrs…漲2倍！

扯！「武界溯溪」竟獲選優質行程　釀悲劇後觀光局急撤遊程

粉專業配108萬全捐基隆資源班...愛心師遭檢舉！她嘆：考績減半也值得

台灣男性「大衛」尺寸曝光！保險套業者：15公分以上很難賣

國1台南仁德系統匝道封閉！槽車撞護欄橫躺路中...棕櫚油洩滿地

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

王品石二鍋有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

人夫突領13萬「給小三零用錢」　銀行小姐秒拒！神展開…萬人敲碗

台大教授李篤中3聲明退出台科大校長遴選　否認赴中兼職

「南紡100嚴選」優質農特產品上架　黃偉哲宣傳網購台南好物送禮自用兩相宜　

凌晨2點開蘋果直播預定「1885人等待中」　倒數7hrs…漲2倍！

扯！「武界溯溪」竟獲選優質行程　釀悲劇後觀光局急撤遊程

粉專業配108萬全捐基隆資源班...愛心師遭檢舉！她嘆：考績減半也值得

台灣男性「大衛」尺寸曝光！保險套業者：15公分以上很難賣

國1台南仁德系統匝道封閉！槽車撞護欄橫躺路中...棕櫚油洩滿地

金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬

快訊／高雄大社爆命案！一男遭砍「無生命跡象」倒地…警調查中

網傳瑞豐夜市惡霸犬「遭拔光牙齒失血亡」　動保處急找本尊檢查

《黑豹》查德威克鮑斯曼「死亡證明」曝真正死因！安葬在出生故鄉

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

內湖怪叔叔強摸學童下體　情緒不穩遭強制送醫治療

王品石二鍋有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

許文彬／寄王金平

台南將軍火音樂節9/27登場！有15分鐘絢爛煙火秀　4大最佳視角全攻略

買菜小驚喜！市場見「萌店員抱芋頭」幸福睡　網暴動：一斤怎賣

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

電銲工薪資「1天7000」仍招嘸人

武界壩家屬提「國賠」！前檢察官：父母責任最大

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

女生30歲存款該多少？網爆4大開銷省了還被嫌

高鐵妹趴男腿「衣蓋頭」惹議！本尊回應

買機車要快！明年購車補助少一萬

可能又有颱風！午後防雷雨彈　下波鋒面明顯降溫時間曝

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

求媽祖保佑罹癌爸！廟公搖頭　3天後「那支籤說明一切」

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

更多熱門

相關新聞

村民第一時間衝下武界壩哭了：多希望是洋娃娃

村民第一時間衝下武界壩哭了：多希望是洋娃娃

南投縣仁愛鄉武界壩上游台電13日無預警放水，導致在下游野營地兩家共6人瞬間遭暴漲的溪水沖走，釀成4死慘劇。第一時間投入救難的村民林先生表示，當時得台電放水有人遭沖走後，立即與身旁的幾位大哥騎著野狼摩托車下切往河床找人，遠遠就看到一個孩子趴臥在溪畔，「我多希望祂只是一具洋娃娃，結果走過去看就確定是祂了。」

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

下體磨蹭+猛盯胸部　女搭台鐵遇「護目鏡噁男」

下體磨蹭+猛盯胸部　女搭台鐵遇「護目鏡噁男」

太陽花暴力驅離　民眾從總統告到警官「全無罪」

太陽花暴力驅離　民眾從總統告到警官「全無罪」

傻眼！車遭撞...警車目睹卻閃人

傻眼！車遭撞...警車目睹卻閃人

關鍵字：

南投性侵高中警察Dcard西斯板

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面