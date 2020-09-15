武界壩4死！台電值班員「涉過失致死」　王浩宇：我出律師費

▲武界壩放水釀4死，家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

南投武界壩無預警放水，奪走於栗栖溪河床野外露營的4條人命，當時在值班的台電蘇姓職員背著涉嫌過失致死的罪名，13日經偵訊後以10萬元交保。桃園市議員王浩宇今（15）日發文力挺小員工，霸氣喊話願意出錢協助請律師、打官司。

王浩宇15日下午在臉書發文，提到那位台電武界壩值班員工，莫名其妙就吃上過失致死官司，他主動表明願出錢幫忙，「如果需要法律協助，我願意幫忙出律師費。」

文章貼出後，粉絲大讚善舉，直呼台電員工莫名就被扯入刑案中，「以後誰也不想值班了」、「集資，為真正無辜的人爭取公道」、「真的莫名其妙自己闖入禁區又要陷害別人， 這有天理嗎」、「本來就不是他們的錯」。

本站新聞〈檢調盯上武界壩放水「關鍵16分鐘」〉報導，南投武界壩12日凌晨4時12分6號閘門發生異常開啟，亮燈時間9分鐘，至4時21分低水位警報響起，台電值班的蘇姓人員才發覺，又過了7分鐘，到4時28分閘門才開始關閉，這中間等於已經經過了16分鐘才開始應變，直到4時43分才完全關上，期間放水時間長達31分鐘。

南投地檢署13日帶回當時在值班的蘇姓職員與負責閘門維修的徐姓課長，訊後將蘇姓職員以涉嫌過失致死10萬元交保。主任檢察官吳錦龍14日表示，蘇姓人員在發覺閘門故障及後續通報，乃至示警環節都有明顯疏失，因此以10萬元交保。