宜蘭1歲童墜4F亡！7寶媽見「紗窗開開」心涼…悲痛喊：此生無緣了

▲▼1歲男嬰疑從4樓紗窗處（上圖紅圈）墜落1樓防火巷口身亡。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭15日發生一起墜樓事件！一名育有7名子女的媽媽清晨先送女兒到火車站，沒想到返家時卻發現，1歲兒子不見了，連忙到處尋找兒子的蹤影，最後在1樓防火巷內找到臉色發青、失去生命跡象的兒子，讓她忍不住心痛直喊，「此生與愛兒無緣了」。

回顧事發經過，15日上午6時許，42歲的林姓婦人先將大女兒送到宜蘭火車站搭車上學，回家後碰到因為忘記帶錢回家的國中女兒，隨即詢問，「有看到最小的弟弟醒了嗎？」，但女兒說「只看到另一個弟弟在床上睡」，她轉身進入房間準備替小兒子泡奶，卻驚覺原本應該在4樓房內睡覺的兒子不見蹤影。

林婦焦急不已，只好喚來女兒一同尋找，當她看見4樓床邊紗窗被開啟時，瞬間心涼，下樓才發現小兒子倒臥1樓防火巷口地面，臉色已經發青，也失去生命跡象，緊急為孩子進行CPR並報警處理。但男童被送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治，讓媽媽心碎不已，感嘆「此生與愛兒無緣了！」

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