　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭1歲童墜4F亡！7寶媽見「紗窗開開」心涼…悲痛喊：此生無緣了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼1歲男嬰疑從4樓紗窗處（上圖紅圈）墜落1樓防火巷口身亡。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼1歲男嬰疑從4樓紗窗處（上圖紅圈）墜落1樓防火巷口身亡。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭15日發生一起墜樓事件！一名育有7名子女的媽媽清晨先送女兒到火車站，沒想到返家時卻發現，1歲兒子不見了，連忙到處尋找兒子的蹤影，最後在1樓防火巷內找到臉色發青、失去生命跡象的兒子，讓她忍不住心痛直喊，「此生與愛兒無緣了」。

回顧事發經過，15日上午6時許，42歲的林姓婦人先將大女兒送到宜蘭火車站搭車上學，回家後碰到因為忘記帶錢回家的國中女兒，隨即詢問，「有看到最小的弟弟醒了嗎？」，但女兒說「只看到另一個弟弟在床上睡」，她轉身進入房間準備替小兒子泡奶，卻驚覺原本應該在4樓房內睡覺的兒子不見蹤影。

林婦焦急不已，只好喚來女兒一同尋找，當她看見4樓床邊紗窗被開啟時，瞬間心涼，下樓才發現小兒子倒臥1樓防火巷口地面，臉色已經發青，也失去生命跡象，緊急為孩子進行CPR並報警處理。但男童被送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治，讓媽媽心碎不已，感嘆「此生與愛兒無緣了！」

▲▼(模糊版)媽返家尋不著兒！宜蘭1歲男嬰爬窗　墜4F「躺防火巷內」亡。（圖／記者游芳男攝）

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

參與武界壩救難！他曝生還者喊「車100多萬」…氣炸：一句謝謝都沒

獨／武界壩惡水影片曝！他聽「轟」巨響…轉頭見水狂瀉：土石流一樣

快訊／北市文山區高二生「午休吵架」短刀砍人！同學背部中刀送醫

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／高雄大社爆命案！一男遭砍「無生命跡象」倒地
被老婆叫醒驚見都是水　倖存男還原經過哽咽：後悔沒救到妻兒
「武界溯溪」獲選入交通部優質旅遊行程！　觀光局急撤掉
砍脖60秒詭異畫面…吳仁惠「生前最後影片」預告：我要死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄大社爆命案！一男遭砍倒地「明顯死亡」…警調查中

內湖怪叔叔強摸學童下體　情緒不穩遭強制送醫治療

獨／恐怖慎入！千萬蒼蠅大軍狂襲　人蟲對戰...雲林社區慘變墳場

押朱雪璋返台牽扯警高階人事異動　檢察官也被瞞背後原因曝

花蓮2歲童路旁啜泣！一問三不知...警沿戶「肉搜」關鍵字「阿嬤」

台中2家庭「武界紮營」釀4死！　盧秀燕現身殯儀館捻香致意　

快訊／成大醫院產房手術室火警！　「天花板內馬達」狂竄煙

獨／武界壩惡水影片曝！他聽「轟」巨響…轉頭見水狂瀉：土石流一樣

快訊／基隆正濱國小墜地意外！11歲男童「跌6米深坑洞」送醫搶救

醉駕肇逃闖紅燈撞機車！台南人渣釀1死2傷　有逃亡之虞裁准收押

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

快訊／高雄大社爆命案！一男遭砍倒地「明顯死亡」…警調查中

內湖怪叔叔強摸學童下體　情緒不穩遭強制送醫治療

獨／恐怖慎入！千萬蒼蠅大軍狂襲　人蟲對戰...雲林社區慘變墳場

押朱雪璋返台牽扯警高階人事異動　檢察官也被瞞背後原因曝

花蓮2歲童路旁啜泣！一問三不知...警沿戶「肉搜」關鍵字「阿嬤」

台中2家庭「武界紮營」釀4死！　盧秀燕現身殯儀館捻香致意　

快訊／成大醫院產房手術室火警！　「天花板內馬達」狂竄煙

獨／武界壩惡水影片曝！他聽「轟」巨響…轉頭見水狂瀉：土石流一樣

快訊／基隆正濱國小墜地意外！11歲男童「跌6米深坑洞」送醫搶救

醉駕肇逃闖紅燈撞機車！台南人渣釀1死2傷　有逃亡之虞裁准收押

新設餐飲業明年3月起需裝「防污設備」　違規最重罰2000萬

金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬

快訊／高雄大社爆命案！一男遭砍倒地「明顯死亡」…警調查中

網傳瑞豐夜市惡霸犬「遭拔光牙齒失血亡」　動保處急找本尊檢查

《黑豹》查德威克鮑斯曼「死亡證明」曝真正死因！安葬在出生故鄉

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

內湖怪叔叔強摸學童下體　情緒不穩遭強制送醫治療

王品石二鍋有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

許文彬／寄王金平

台南將軍火音樂節9/27登場！有15分鐘絢爛煙火秀　4大最佳視角全攻略

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

即／北市文山區高二生疑「午休吵架」怒拔刀砍同學

遭控共諜！前國會助理病逝台大醫院

武界壩露營妻兒雙亡向台電提國賠？生還者：現在不方便

即／太陽花流血驅離　馬英九挨告殺人未遂結果曝

她挺起36E「含淚張腿」…5個月接客500多人苦存100萬

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

４樓房內窗前玩耍　１歲兒隔天墜防火巷亡

堅持河邊露營不聽勸...水庫洩洪釀13死

武界壩4死　倖存女緊急關閉臉書

村民第一時間衝下武界壩哭了：多希望是洋娃娃

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

貪玩出事！鼠寶紙巾纏身崩潰抱頭

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面