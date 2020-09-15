環團按鈴控告學甲爐渣案要求偵查　南檢：依法受理積極偵辦！

▲台南環團前往台南地檢署按鈴控告台南學甲爐渣案，要求調查非法掩埋爐碴及向多家銀行貸款，涉嫌欲蓋廠房及湮滅證據。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南環團15日上午10時，前往台南地檢署按鈴控告台南學甲爐渣案，要求調查非法掩埋爐碴及向多家銀行貸款，涉嫌欲蓋廠房及湮滅證據，台南地檢署表示依法受理積極偵辦。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調強調，郭再欽10年來在學甲多處填埋爐碴，危害鄉里土地眾所週知，2015年爆發爐碴米事件，險有7萬多噸流入市面，40萬噸爐碴還有10多萬噸不知去向，但郭再欽、魏如筠等人卻未受到應有的制裁，反而獲得不起訴處分，令人遺憾，感嘆法律未能伸張正義。因此聯合台南市水資源保育聯盟共同提告，請檢方針對李新進里長舉發的新地號展開調查，讓不肖業者受到法律制裁，為違法行為付出代價，且應追繳不法利得，不能再讓爐碴王繼續施展煉金術，污染土地還大賺黑心錢。

近日學甲爐碴案在當地里長的檢舉揭露下，再度登上媒體版面受到關注。黃安調理事長表示，現在不只3筆農地上有3萬噸爐碴要清除，還有多筆工業用地也填埋爐碴，甚至還蓋了廠房湮滅證據，亟待檢警調開挖調查釐清真相。黃安調表示，根據李新進里長檢舉的地號，還有超過1.36公頃的工業用地也有填埋爐碴，而且還跟公股行庫分別貸款5880萬元和2.4億元，其中全程興業廠房下方疑似有填埋爐碴，但其他近10筆土地係李新進里長去年檢舉後，於今年5月和8月轉手賣給聰峰開發、生農公司和宸峰工程科技，並順利向公股行庫貸款3億餘元，目前土地上雖空無建物，但憂心接下來可能會比照全程興業蓋起廠房，湮滅掩蓋地底下填埋爐碴的證據。

由於此案違反 廢棄物清理法第46條，涉及刑事，因此希望檢方能依照刑事訴訟法第219-1條「告訴人、犯罪嫌疑人、被告或辯護人於證據有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞時，偵查中得聲請檢察官為搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。」因此為防患未然，請求檢方應對遭檢舉有違法填埋爐碴的土地進行調查，若釐清確認確有爐碴等廢棄物，應啟動保全證據程序，禁止興建工廠或建築。

黃安調表示，這次台南市環境保護聯盟、台南市水資源保育聯盟和台灣水資源保育聯盟一起出來告發郭再欽，就是希望請司法找回環境正義，不能讓污染環境的人逍遙法外，強調絕對會對學甲爐碴案緊追不捨，要求環檢警調查清楚，將不肖黑心業者繩之以法，一起捍衛鄉土！

台南地檢署指出，近來針對媒體、立委及環保團體所指台南市學甲區多處土地遭埋爐碴，以及涉嫌貸款不法等案件，南檢日前均已主動分案，現由檢察官偵辦中，今日環保團體前來台南地檢署申告，南檢亦指派承辦檢察官親自受理，南檢偵辦所有案件必當秉持勿枉勿縱之原則，依法積極偵辦。

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