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台南學甲農地填埋爐碴案　環保局管控業者積極清理

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▲台南學甲農地填埋爐碴案，環保局派員至現場監督管控清理進度，使其加速清理還給市民乾淨環境。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南學甲農地填埋爐碴案，環保局派員至現場監督管控清理進度，使其加速清理還給市民乾淨環境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南學甲農地填埋爐碴案，台南市環保局全力以赴守護土地，環保局參照環保署「違反廢棄物清理法裁罰準則」，據以加重裁罰72000元，並積極要求明祥馨公司於180工作天內完成清理，該公司目前配合清理中，環保局7日派員至現場監督管控清理進度，使其加速清理還給市民乾淨環境。

明祥馨公司未依經濟部公告「電弧爐煉鋼爐碴（石）」規定之再利用用途使用，置放於農地，違反廢棄物清理法第39條第1項暨經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第3條第2項規定，依同法第52條規定並參照環保署「違反廢棄物清理法裁罰準則」，審酌考量本案污染程度、污染特性及危害程度，依據準則公式計算罰鍰，予以加重裁罰72000元。

本案於2015年及2020年所執行的相關採樣及檢測作業，皆依廢棄物清理法及土壤及地下水污染整治法規定，採用環保署公告之標準檢驗方法辦理。分析結果戴奧辛及重金屬均未超過廢棄物毒性溶出試驗標準（TCLP），另土壤也未達污染標準，惟其不應棄置於農地，環保局仍依職權責令其清理。

環保局長謝世傑表示，原本明祥馨公司所提之清理計畫是2年清運時間，環保局評估爐碴量後要求做最短處理，明祥馨公司已配合於9月4日於上午8時30分，相關施工機具如怪手、載土車輛陸續進埸，環保局再於7日派員至現場監督管控，目前現場狀況為開挖清理出爐碴粒料填埋工作面，以加速後續清運作業。環保局將持續監督其作業，期落實完成。

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