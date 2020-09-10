台南爐渣案罰金與外傳數億獲利不符比例　台南藍軍要求防範與重罰

▲台南市議會國民黨團怒轟郭再欽涉爐渣案，不依廢棄物清理法重罰3百萬元，只輕罰7萬2千元，要求儘快訂定自治條例予以防範和重罰。

記者林悅／台南報導

蔡育輝重批，民進黨蔡英文執政後，進口美國毒豬肉已掀起巨波，現在又爆出蔡英文大金主郭再欽在台南學甲農地，偷埋數十萬噸的爐渣賺黑心錢，讓鄉親吃毒爐渣米，郭再欽是何許人外界都很好奇，郭再欽是現任民進黨市黨部財務長，是蔡英文2020選總統時財務執行長，負責總統、立委、市長、議員選舉的募款工作，毒爐渣事件爆發，外界紛傳郭再欽在選舉期間跟非法傾倒者募款，且這些錢都沒有申報？事實究竟如何檢調應深入調查！

蔡育輝表示，為何不依廢棄物清理法罰3百萬元，怎會輕罰7萬2，台南市政府全面清查爐渣源頭，產生的爐渣數量，處理的費用是一噸數百元或上萬元，郭再欽究竟獲利多少？不法所得應比照外縣市全數追回，並繼續追查郭再欽將這些爐渣挖起來以後倒到哪裡？為正本清源解決問題，台南市府更應即刻著手訂定爐渣自治條例和處罰細則。

王家貞說，這個案子鬧的沸沸揚揚，台南市政府應該非常嚴謹並慎重地繼續追查，以安民眾的心。尤榮智指出，政府規定兩年內處理完畢，黃偉哲市長說180天處理完畢，市府要追根究底爐渣怎麼來的，源頭一定要查清楚，還有多少的爐渣還埋在土裡？台南市府應對整個環境好好控管。

李鎮國也表示，政府應該主動出擊，早期的歷史共業，讓環保業者有機可趁，但往後這批爐渣還是會陸續製造出來，環保局應該制定更嚴禁堆放處置的條例，現在爐渣都是做道路刨除鋪底用，台灣道路設計想要模仿國外，但因道路鋪設標準不同，導致台灣處處可見洞洞路及波浪路，所以防範未來才更重要。

蔡淑惠更說，市政府應該治本而不是治標，學甲爐渣引起全國關注，違法爐渣從哪裡來？最終又該如何處理？對於未來陸續再產生的事業廢棄物又要怎麼來解決，不單只是看一個違法罰一個，公部門應該要有一個很堅決的態度來解決來自四面八方的事業廢棄物解決方案。

張世賢強調，要解決爐渣問題，應從源頭工廠查起，列管這些工廠產生多少爐渣，確實掌握爐渣數量，這些爐渣埋在那要簽收，長期就是因為沒管理亂埋，溪北就發生爐渣埋在上游，遇暴雨爐渣水往下游流，種植的農作物不但長不大還會變畸形，這些郭再欽就是因為買農地深挖，土可賣人，運送爐灰渣再賺一手，以後農地整理可再賣出，暴利驚人，所以政府一定要祭出鐵腕。

盧崑福則高分貝譴責，難道跟蔡英文有關係的人，做任何傷天害理的事都沒有關係嗎？有天理嗎？國人到底哪裡對不起民進黨？

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