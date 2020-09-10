　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南爐渣案罰金與外傳數億獲利不符比例　台南藍軍要求防範與重罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議會國民黨團怒轟郭再欽涉爐渣案，不依廢棄物清理法重罰3百萬元，只輕罰7萬2千元，要求儘快訂定自治條例予以防範和重罰。

▲台南市議會國民黨團怒轟郭再欽涉爐渣案，不依廢棄物清理法重罰3百萬元，只輕罰7萬2千元，要求儘快訂定自治條例予以防範和重罰。

記者林悅／台南報導

蔡育輝重批，民進黨蔡英文執政後，進口美國毒豬肉已掀起巨波，現在又爆出蔡英文大金主郭再欽在台南學甲農地，偷埋數十萬噸的爐渣賺黑心錢，讓鄉親吃毒爐渣米，郭再欽是何許人外界都很好奇，郭再欽是現任民進黨市黨部財務長，是蔡英文2020選總統時財務執行長，負責總統、立委、市長、議員選舉的募款工作，毒爐渣事件爆發，外界紛傳郭再欽在選舉期間跟非法傾倒者募款，且這些錢都沒有申報？事實究竟如何檢調應深入調查！

蔡育輝表示，為何不依廢棄物清理法罰3百萬元，怎會輕罰7萬2，台南市政府全面清查爐渣源頭，產生的爐渣數量，處理的費用是一噸數百元或上萬元，郭再欽究竟獲利多少？不法所得應比照外縣市全數追回，並繼續追查郭再欽將這些爐渣挖起來以後倒到哪裡？為正本清源解決問題，台南市府更應即刻著手訂定爐渣自治條例和處罰細則。

王家貞說，這個案子鬧的沸沸揚揚，台南市政府應該非常嚴謹並慎重地繼續追查，以安民眾的心。尤榮智指出，政府規定兩年內處理完畢，黃偉哲市長說180天處理完畢，市府要追根究底爐渣怎麼來的，源頭一定要查清楚，還有多少的爐渣還埋在土裡？台南市府應對整個環境好好控管。

李鎮國也表示，政府應該主動出擊，早期的歷史共業，讓環保業者有機可趁，但往後這批爐渣還是會陸續製造出來，環保局應該制定更嚴禁堆放處置的條例，現在爐渣都是做道路刨除鋪底用，台灣道路設計想要模仿國外，但因道路鋪設標準不同，導致台灣處處可見洞洞路及波浪路，所以防範未來才更重要。

▲台南市議會國民黨團怒轟郭再欽涉爐渣案，不依廢棄物清理法重罰3百萬元，只輕罰7萬2千元，要求儘快訂定自治條例予以防範和重罰。

蔡淑惠更說，市政府應該治本而不是治標，學甲爐渣引起全國關注，違法爐渣從哪裡來？最終又該如何處理？對於未來陸續再產生的事業廢棄物又要怎麼來解決，不單只是看一個違法罰一個，公部門應該要有一個很堅決的態度來解決來自四面八方的事業廢棄物解決方案。

張世賢強調，要解決爐渣問題，應從源頭工廠查起，列管這些工廠產生多少爐渣，確實掌握爐渣數量，這些爐渣埋在那要簽收，長期就是因為沒管理亂埋，溪北就發生爐渣埋在上游，遇暴雨爐渣水往下游流，種植的農作物不但長不大還會變畸形，這些郭再欽就是因為買農地深挖，土可賣人，運送爐灰渣再賺一手，以後農地整理可再賣出，暴利驚人，所以政府一定要祭出鐵腕。

盧崑福則高分貝譴責，難道跟蔡英文有關係的人，做任何傷天害理的事都沒有關係嗎？有天理嗎？國人到底哪裡對不起民進黨？

・粉絲一用就是5、6年

ET快訊
性侵女同學南投男高中生現況曝光　疑曾犯其他案件「一併調查」
快訊／成功嶺驚傳「新兵墜樓」！送醫搶救中
快訊／共軍SU-30、殲10上午再闖西南空域　空軍飛機升空監
盧廣仲「小開身家曝光」！1個月只花5000　鄰居親吐他老家財
國家隊爆第二家廠商假冒MIT　豪品進口700萬片陸製口罩混充
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

樹林紅麴文化節9/12登場　紅麴點心限量放送、闖關拿好禮再抽家電

全武行畫面曝光！債務糾紛約在法院談判　紅衣男遭2男痛毆法警也拉不住

台南爐渣案罰金與外傳數億獲利不符比例　台南藍軍要求防範與重罰

人美心也美！綠色絲巾姊驚見車禍　霸氣停路中央顧傷患

輪胎王遺產稅26億！大村鄉全彰化最富...每年發禮金最高6千元

在家穿鞋「被眼鏡蛇咬」！雲林男嚇奔出門攔到一輛車…結局超感動

機捷票價調降？　鄭文燦：待虧損弭平後進一步研議

中原大學「小黑貓飛行員航空營」　透過遊戲學習歷史

老婦車禍送醫救護車又跟自己人擦撞　跟車家屬不耐久候作勢攻擊警消

水利會改制　鄭文燦：官派會長採取雙軌制有年齡65歲限制

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

瑞豐夜市惡霸犬解繫繩小便暴衝　無辜黑貴賓遭咬！上下顎斷裂亡

樹林紅麴文化節9/12登場　紅麴點心限量放送、闖關拿好禮再抽家電

全武行畫面曝光！債務糾紛約在法院談判　紅衣男遭2男痛毆法警也拉不住

台南爐渣案罰金與外傳數億獲利不符比例　台南藍軍要求防範與重罰

人美心也美！綠色絲巾姊驚見車禍　霸氣停路中央顧傷患

輪胎王遺產稅26億！大村鄉全彰化最富...每年發禮金最高6千元

在家穿鞋「被眼鏡蛇咬」！雲林男嚇奔出門攔到一輛車…結局超感動

機捷票價調降？　鄭文燦：待虧損弭平後進一步研議

中原大學「小黑貓飛行員航空營」　透過遊戲學習歷史

老婦車禍送醫救護車又跟自己人擦撞　跟車家屬不耐久候作勢攻擊警消

水利會改制　鄭文燦：官派會長採取雙軌制有年齡65歲限制

勞保0紀錄！她面試被打槍10次「想造假履歷」　網1關鍵：人生完蛋

香港米克斯墜2樓「臀插尖銳圍欄」　搶救2小時安樂死

不畏民俗月買房禁忌　「鬼搶祭品、人搶買房」奇特現象

英疫苗引發「脊髓炎」實驗喊停！　藥廠澄清：診斷結果未出爐

超逼真巨大鋼鐵龍！新竹夢幻咖啡廳　限量復古重機讓車迷拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

江啟臣回歸「九二路線」打通王金平赴陸之行　官員：替北京送暖

倒車撞倒婦拖行10米慘死！　貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

防黑心口罩混充事件重演　行政院組專案小組應變

南投男高生性侵女同學！現況曝光…疑曾犯其他案件「一併調查中」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

綠色絲巾姊驚見車禍先顧傷患

老婦車禍送醫　家屬作勢攻擊警消

輪胎王遺產稅26億　大村禮金6千

機捷票價調降　鄭文燦：待虧損弭平後

于北辰遭撤　「將軍晚點名」粉絲爆增

鐵皮屋存放大量爆竹煙火　民眾心驚驚

小黑貓飛行員航空營　由遊戲學習歷史

大城鄉長蔡鴻喜　貪350萬元遭押

家門被放袋子！打開竟裝2座牌位

一家6口東港爽吃霸王餐　海產店揭刁難內幕

88歲阿嬤考上碩士班　兒陪同新生座談

水利會改制　官派會長年齡65歲限制

陳文茜琴音在關渡譜下大愛旋律

更多熱門

相關新聞

台南學甲爐碴藏多重暴利

台南學甲爐碴藏多重暴利

台南市學甲爐碴案風波越演越烈，台南市政府雖已飭令違規業者限期清運爐碴，且加重罰款，但國民黨中常委高思博深入追查內情後，發現幕後隱藏著重重的暴利，且新舊案件彼此牽連，形成了產業鏈，高思博認為市府輕罰無濟於事，不但應連續重罰，以追究不法所得，更該釐清相關的司法責任。

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

國父銅像台南藍軍要求重回台南公園

國父銅像台南藍軍要求重回台南公園

台南市府罔顧受虐兒權益不幫請律師

台南市府罔顧受虐兒權益不幫請律師

台南實名制口罩無混用陸貨

台南實名制口罩無混用陸貨

關鍵字：

台南爐渣罰金藍軍重罰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面