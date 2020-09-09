台南學甲爐碴藏多重暴利 高思博：荒謬輕罰

▲國民黨中常委高思博認為市府輕罰無濟於事，不但應連續重罰，以追究不法所得，更該釐清相關的司法責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲爐碴案風波越演越烈，台南市政府雖已飭令違規業者限期清運爐碴，且加重罰款，但國民黨中常委高思博深入追查內情後，發現幕後隱藏著重重的暴利，且新舊案件彼此牽連，形成了產業鏈，高思博認為市府輕罰無濟於事，不但應連續重罰，以追究不法所得，更該釐清相關的司法責任。

高思博認為爐碴生意至少可獲取3筆利益，其一是煉鋼廠支付的爐碴廢棄物處理費，每公噸6百元，學甲農地掩埋40萬噸，獲利2億4千萬元，其二是出售土方，約得2千4百萬元，其三則是不肖業者甚至將爐碴回填後的農地或工業地轉手，又可再賺一筆。而唯一成本是購地費用，按照學甲的地價行情，該地6甲約6千萬元，利潤非常可觀，低額罰款實在不成比例。

市府近來一再澄清此案是舊案，高思博指出，全案分2015、2019兩個年份，填埋場所比鄰而立，當地里長最近舉發的是新案，早在去年就已於里長會報中提出，市府始終沒有積極處理，直到電視台日前專題報導披露後，引起網路熱議，市府才被動開罰，製作說明影片竟不容許留言，還有意圖帶動輿論方向的假謠言示警。高思博形容市府這樣的作為，似乎依靠公關和包裝，挽救空虛的內在，並無必要，應該有更實際的行動。

高思博指出，爐碴新舊兩案與明祥馨、立德鑫兩家公司有關，其實系出同門登記地址也相同，填埋爐碴則應屬連續行為，依照廢棄物清理法可連續告發，以追償超過1億元的不法所得。高思博強調，國民黨團在議會也正視此事，剛通過決議，要求市府在10月份定期大會中提出專案報告，意味著真相將逐步浮現。

環保局指出，在環保局輪值派員監督管控情況下，學甲農地填埋爐碴粒料之清理進度，自9月4日起迄今已邁入第4個工作天，累計4個工作天已清理約392.48噸爐碴粒料。

目前每天均有怪手、鏟土機及載土車輛等相關施工機具於場內運作，因日前已將第1區塊之地號表土整理出填埋工作面，9日針對爐碴粒料填埋部分加速清運，並加派4台車輛輪流載運。9日中午前總計清理16車次，約336.51噸爐碴粒料至該公司合法暫置區，環保局持續督促清理義務人執行清除作業，亦監督該公司做好防護措施以免造成二次污染。

環保局長謝世傑表示，市府環保局於近期每個工作日持續輪值派員強力監督清理過程，務必使業者加速清理作業，以期落實完成，恢復農地原貌。

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