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台南學甲農地填埋爐碴　業者4日開始清理180天內完成

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▲針對台南學甲爐碴案，業者日上午開始進行清理，預計180元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對台南學甲爐碴案，業者日上午開始進行清理，預計180元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南學甲爐碴案，台南市政府快速完成行政處分及要求清理，環保局於8月25日責成明祥馨公司於180工作天內需清理，9月2日正式核定清理處置計劃書，4日上午8時30分開始清理。

台南市環保局指出，該公司9月3日進行整地除草及施作周界圍籬，以有效阻隔開挖施工範圍，4日明祥馨公司於上午8時30分起，相關施工機具如怪手、載土車輛陸續進埸，由環保局派員現場監督開挖工作及管控清運至暫置區，待業者提報合法去化流向後，始得離場。

該合法之暫置區為明祥馨公司二場，該場係於2014年4月申請為爐碴（石）堆置場，領有環保局核可固定污染源操作許可證，針對該場地環保局將不定期派員前往稽查，務使業者遵循相關規定辦理。對於清理義務人挖除所填埋之爐碴（石），市府環保局將嚴格監督其清理過程，中長期將採人員輪班抽查，並輔以固定式錄影設備監控挖除進程，掌握後續去化流向，以杜絕爐碴（石）再次非法回填掩埋。

環保局長謝世傑表示，原本明祥馨公司所提之清理計畫是2年清運時間，市府環保局評估爐碴量後要求做最短處理，所以必須在180工作天內清運完畢。上次學甲爐碴案花了1年半的時間完成清理，這次要求其半年清理完成，是上次三分之一的時間。

市長黃偉哲表示，學甲爐碴案雖不是在其市長任內發生，但仍要求環保局積極去處理，所以市長任期內違法環境的部分，一定會用嚴肅態度、嚴厲手段去處理，還給大家一個乾淨的環境。

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