看到墾丁海洋嚇到！全台海域大規模珊瑚白化　環團：20年來最嚴重

▲珊瑚白化。（圖／綠色和平提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

隨著台灣夏季溫度飆破歷史紀錄，台灣周遭海域的珊瑚也正經歷20年來最嚴重的珊瑚白化危機。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）暨7月將台灣南部海域的珊瑚白化警告提升到最高的等級2之後，8月更將台灣北部海域也升到最高警告，意味著全台灣的海域都面臨著大規模珊瑚白化，甚至是死亡的危機。

綠色和平專案主任張皪心表示，NOAA的珊瑚觀測系統以衛星監測海水表面溫度，並依據水溫示警可能發生珊瑚白化的區域。不僅NOAA提出警告，來自台灣各地的潛水員也陸續回報珊瑚白化現象。綠色和平研究團隊於8月17日至19日，在墾丁的三個潛水地點也紀錄到大規模白化的影像，這是自1998年以來，台灣周圍海域珊瑚受白化威脅最嚴重的一年。

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張皪心說，台灣今年因為受到太平洋高壓的影響，目前侵襲的颱風數量較少，連帶使得陸地與海水的溫度都普遍升高。台灣周邊的海域，包括南海的東沙環礁、太平島等都已經測得海水溫度超過30℃的紀錄。至於綠色和平在墾丁三處海域紀錄到的數值，包括五米，十米和十八米，海洋溫度皆高於28℃，最高可達31℃。

海水持續高溫將增加珊瑚的生存壓力，不利於珊瑚礁生長。適合珊瑚生長的水溫範圍是20～28℃，若水溫低於18℃或高於30℃，將使得大多數珊瑚會排出體內的共生藻，形成白化現象，讓珊瑚甚至逐漸虛弱甚至死亡。值得注意的是，海水溫度短期變化並不會造成白化，大量珊瑚白化主因往往是海水持續地異常增溫。

張皪心強調，珊瑚對於整個海洋生態系有著不可或缺的重要性。然而，根據聯合國政府間氣候專門委員會（IPCC）的報告指出，若全球升溫1.5℃，珊瑚礁將減少70%到90%；若升溫2℃，超過99%的珊瑚礁將消失殆盡，連帶衝擊海洋生態圈。

面對台灣20年來最嚴重的珊瑚白化危機，綠色和平要求台灣中央與地方政府，應盡快宣布氣候緊急狀態，除了揭露氣候危機的風險，更應該依據巴黎氣候協定制定更嚴格的減碳目標，從中央到地方，都應該積極進行能源轉型，降低碳排放，努力將氣溫控制在攝氏1.5℃，才能讓美麗的珊瑚生生不息。



