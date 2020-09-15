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越南偷渡客1頭痛、1肚子痛送醫　屏東衛生局：2人未發燒

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▲海巡署查獲越南27名偷渡客中傳出兩人出現頭痛、肚子痛現象，屏東縣衛生局趕緊送醫治療 。（圖／海巡署南部分署提供）

▲海巡署查獲越南27名偷渡客中傳出兩人出現頭痛、肚子痛現象，屏東縣衛生局趕緊送醫治療 。（圖／海巡署南部分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

15日凌晨從墾丁白砂港穿救生衣偷度上岸30多位偷渡客，海巡署會同恆春警方已逮回27人，下午傳出兩位有頭痛、肚子痛現象，衛生局已將兩人送往醫院治療，據悉，兩人沒有發燒現象，未來將進行隔離，並依新冠肺炎程序進行隔離作業，密切掌握兩人的狀況。

恆春籍「金順滿號」漁船載運30多位越南籍人士，計畫從後壁湖漁港偷渡上岸，但被海巡雷達發現可疑後，轉往白砂岸際，先後穿救生泅泳上岸，經海巡人員出動無人機、偵搜犬等器材，並會同恆春警方全力查緝，已逮回27人。

海巡人員連絡屏東縣衛生局依新冠肺炎程序協助，下午，兩名偷渡客向衛生局人員表示有頭痛、肚子痛現象，衛生局人員不敢大意，依新冠肺炎作業程序，利用救護車將他分別送醫治療。經醫護人員量測體溫，均未有發燒情形。

雖然如此，由於越南新冠肺炎疫情仍未歇息現象，衛生人員仍以最高規格防疫措施因應，避免防疫出現缺口。

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