北市抽驗中秋食品3件不合格　高梁酒香腸、紫玉酥、紅毛丹上榜　

▲北市衛生局抽驗中秋節相關食品。（圖／台北市府提供，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

中秋節將至，許多民眾會選擇吃月餅、烤肉慶祝佳節。為把關食安，台北市政府衛生局8月進行食品抽驗，共計抽驗116件產品，14日檢驗結果出爐，有1件不符規定，不合格率0.86％，至於標示查核結果，有3件不符規定。

台北市衛生局8月抽檢月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超市，以及大小型量販店等，進行月餅產品及烤肉用食材抽驗。

這次共計查驗116件產品，包含41件中秋月餅產品（含各式月餅、綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料等）、10件烤肉調味醬及65件常見烤肉用食材（含肉製品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、米血等），檢驗項目包含防腐劑、著色劑、蘇丹色素、動物用藥、農藥殘留、硼砂、保色劑、甜味劑、漂白劑等。

根據檢驗結果顯示，「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」檢出農藥殘留殺蟲劑賽滅寧不符規定。

台北市衛生局表示，殺蟲劑賽滅寧為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，但殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

衛生局說，有關標示查核3件不符規定品項，包含「海陸通吃必省超值烤肉組(泰國進口鮮凍紅毛丹)」標示宣稱檢驗合格卻檢出殘留農藥、「紫玉酥」使用成分未完整標示且未依含量多寡由高至低分別展開、「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」檢出己二烯酸，外包裝成分未標示。

針對品質不符規定之產品，衛生局已令業者立即下架，「紫玉酥」標示不符規定已依法處辦。至於「海陸通吃必省超值烤肉組(泰國進口鮮凍紅毛丹)」、「海陸通吃必省超值烤肉組(高粱酒香腸)」來源分別為高雄市和新北市，已移請轄區衛生局依權責處辦。

衛生局提醒，民眾在選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度，如為包裝產品應挑選具有完整標示者。相關食品業者於生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質。

此外，食用蔬果前應充分清潔，清洗後以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。