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北市8月蔬果農藥殘留結果出爐　「49件不合格」停供應10天

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▲▼不合格蔬果被銷毀。（圖／台北市政府市場處提供）

▲不合格蔬果被銷毀。（圖／台北市政府市場處提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市市場處14日公布8月批發市場蔬果農藥添加物殘留抽驗結果，共抽驗1035件蔬果產品，有49件不符合規定，不合格率為4.7％，已經依照規定通知不合格供貨農民停止供應10天，如有第二次違規，將停止供應一個月，第三次則廢止供應人資格。

北市市場處14日表示，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，台北農產公司已導入新式檢驗技術，以質譜化學快檢技術抽檢批發市場農產品，該技術可於20分鐘精確檢出農藥種類及濃度，大幅提升農藥檢測能力，並全面應用於學童校園午餐、超市通路、農夫市集等蔬果之檢測，並落實從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。

▲▼不合格蔬果被銷毀。（圖／台北市政府市場處提供）

市場處提到，8月共計抽驗1035件蔬果產品，檢驗結果49件不符合規定，不合格率4.7％，另針對高風險蔬果進行專案加強抽驗，經台北農產公司追查產品來源，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、屏東縣、南投縣及嘉義縣。

台北農產公司表示，已依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第二次違規停止供應一個月，第三次將廢止供應人資格。另外，台北市市場處已請農產公司加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留。

北市市場處指出，蔬果農藥殘留應由產地源頭即開始管控，全台產地於採收前即應由在地農政單位先行抽驗，至集貨場所仍應由在地農會及合作社場進行自主管控，運送到消費地批發市場由市場再進行抽驗，層層把關才能使民眾享用新鮮安全蔬果。

北市市場處提及，在市府要求下，本市第一、第二果菜市場在批發交易之前必須先抽檢，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場。後端則由衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢，嚴格把關食安每個環節，北市衛生局、市場處及台北農產公司共同努力為本市消費大眾食安把關。

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