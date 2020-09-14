杜絕假口罩！王欣儀要求北市府「成立跨局處專案小組」加強稽查





▲台北市議員王欣儀。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對近日爆發的黑心口罩事件，台北市議員王欣儀14日以「杜絕假口罩！應成立專案小組稽查並籲請中央公佈合格廠商」提出書面質詢，認為北市府應立即成立跨局處的專案小組，加強稽查在台北市販賣、流通的偽MIT及假醫療用口罩，杜絕防疫缺口，也保障民眾健康安全及消費權益。

王欣儀表示，民眾擔心買到假口罩，連傳統認明的MIT鋼印方式，都無法辨別口罩真偽，因為現在有許多不肖口罩業者會造假鋼印，偽裝成真品，讓民眾防不勝防，因此要求北市府應成立專案小組積極主動加強稽查；另外也應於每週與中央召開的防疫會議上提出呼籲、建請中央落實溯源管理，並公佈經稽查或認證合格的口罩品牌及批號，讓民眾安心購買。

王欣儀提到，接獲許多民眾陳情，黑心口罩事件層出不窮，到底民眾買到的口罩安不安全？市面上口罩品牌琳瑯滿目，也不知道哪個牌子是有問題或不合格的？為什麼政府都不能夠給民眾一個明確的答案？現在都不知道去哪裡買的口罩才是合格安全的？

王欣儀認為，黑心口罩流竄全台，除了各縣市地方政府的積極稽查，中央也應確實做好溯源管理，公布經認證合格的口罩廠商名稱、品牌、批號等資訊讓民眾清楚知悉，才能保障民眾的健康安全及消費權益。

王欣儀以高雄市衛生局為例，提及對方已結合警政、民政系統等跨局處查察，杜絕形成防疫缺口，在9月11日晚間到夜市、攤販集中市場、五金行等地加強稽查，另怕查緝人力不足，也已請衛生局結合警察局及民政局跨局處強化查驗工作，包括藥商與非藥商都需要查。

最後，王欣儀要求，北市府應立即成立跨局處的專案小組，加強稽查於本市販賣、流通的偽MIT及假醫療用口罩，以杜絕防疫缺口。

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