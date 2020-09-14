市政資訊透明化被質疑「做半套」　北市府：不能只看「多少項」





▲北市府秘書長陳志銘。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府過去主打公開透明化，還打造「資訊開放平台」供民眾閱覽，然而卻被媒體報導資料未更新，且依據國發會「政府資料開放平台」統計，開放情況僅1184項，為六都倒數第二名。對此，台北市政府秘書長陳志銘14日表示，開放資料不能只看「多少項」。

針對日前有媒體報導，台北市在國發會「政府資料開放平台」中，僅開放1184項，位居六都第5名，也就是倒數第二；且108年度審計報告也有部分內容未定期更新，其民眾「互動專區—我想要更多」也有未回覆意見。

對此，陳志銘14日下午召開「開放資料不能只看『多少項』更要能『好用』」記者會，提及國發會將開放資料集比數作為KPI，但公開透明資訊從數量來看的話，會有偏失的部分，整個開放資料不能只看數量，因為資料整合可以按照行政區切割，例如台北市有12轄區，當然也可以就切成12筆，若按照年份來算的話也可以變很多筆，但事實上都是1筆資料，而北市就是將所有資料整合在一起。

陳志銘以金庸小說《天龍八部》為例，就看民眾是想看到完整一套5本書，或者是要分別好幾本，甚至一張一張都可以，就是看資料整合模式。

陳志銘也提及，行政院政委唐鳳曾於2016年提到，資料能否即時更新，不是用數量當作KPI，所以應該拿掉資料集KPI，然而某些中央部會不能產生開放資料，就動一些手法，用增加資訊數量的方式增加KPI，「這是沒有意義的。」

被問到國發會「政府資訊開放平台」中的「互動專區—我想要更多」中，北市府仍有多筆尚未回覆，資訊局系統發展組長林郁傑表示，知道後就已經馬上處理掉了，是時間差的問題。

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