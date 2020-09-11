9月交通大執法有感！網友苗栗過馬路「慘收罰單」：人生第一次

▲網友表示，人生第一次過馬路被開罰單。。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者林彥臣／綜合報導

9月起實施為期一個月的交通大執法，各大交通要道的見警率明顯提高，讓民眾相當有感，而且開罰的對象也不只是針對駕駛人，即使是行人違規也會當場取締。就有網友在臉書社團《爆怨公社》上發文，自己走在苗栗街頭，結果被警察開單，讓他直呼，「人生第一次走路被開單」也引發其他網友的熱議。

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▲網友在苗栗尚順廣場附近的路口被開單。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO發文表示，「人生第一次走路被開單，原來沒紅綠燈的路口，不是每個都可以走。學到了一課，路口一百公尺內有天橋或斑馬線，就只能依循這兩種道路設施通過。」

原PO也提問指出，「但如果沒斑馬線也沒天橋，這個路口到底能不能穿越啊，跪求解答。」

網友在底下的留言表示，「如果前後一百公尺內有行人穿越道，必須走行人穿越道」、「這很難得，留起來做紀念」、「現在斑馬線給你用生命捍衛的霸王條款了，當然換你闖車道開單有什麼錯，公平嘛」、「這段時間沒事別出門。 不是因為農曆七月」、「這法條一直都有，只是之前警察都沒在抓」、「這邊是尚順吧？交通大執法期間！荷包要看緊，斑馬線好像只在旁邊20公尺處的樣子」。

▲網友PO出法條早就有，只是過去警察很少取締。（圖／翻攝自爆怨公社）



正如同網友留言中解釋，原PO被開單的原因，不是穿越網格線，也不是過馬路沒走斑馬線，而是附近100公尺內有斑馬線卻沒走，所以才被開單。

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