台大系統質疑「教師升等審查修法」　教育部：非直接干涉大學自主

▲台大系統三校質疑「教師升等審查修正草案」。（圖／記者張一中攝）



記者許展溢／台北報導

台灣大學管中閔今（14日）和台灣師範大學校長吳正己、台灣科技大學校長廖慶榮投書媒體，針對教育部預告教師升等審查修正草案指出，勢將對學校及教師工作權均造成嚴重影響，請教育部尊重大學自治。教育部回應，並非直接干涉大學自主。

投書提到，草案內容對於各校教師升等審查辦法設下了各項繁瑣規定，不僅當中有諸多爭議，更有侵犯大學自治之虞，將對大學提升國際競爭力產生嚴重後遺症。更忽視教評會在做決定時必須兼顧「教學」及「服務」兩項成績，勢將對學校及教師工作權均造成嚴重影響。

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教育部說明，目前草案仍在預告期間，各界所提意見會在草案預告結束後，將會同學校代表、教師團體代表、學者專家進行評估，讓修正草案更臻完善。教師資格審定固為學術自主事項，應尊重學校專業判斷，但同時也攸關教師權益，不僅須踐行正當程序，實體評審時亦應注意其適當性。

▲教育部回應，並非直接干涉大學自主。（圖／記者崔至雲攝）



教育部表示，台大系統針對第10、22、38條所提意見，其實施均有其前提要件及範圍，並非教育部直接干涉大學自主。以第10條為例，是根據現行規定酌修文字，並非新措施。同時教育部針對學校未依法辦理而要求限期改善的規定，散見於大學法、私校法等相關法令，並非教師資格審定所獨有。

教育部指出，其次，第22條明定教評會應尊重學校送外審委員就「研究成果」之專業審查意見，除能提出具有專業學術依據之具體理由，動搖該專業審查之可信度及正確性外，不得僅以投票方式推翻「外審結果」。因此，條文已明定指涉標的，是針對研究成果的外審結果，並無擴大解釋。

另外，教育部提到，第38條明定教育部得要求學校另組教評會續審，必要時指定機構代審，其前提包括：學校未依行政法院確定判決重為審定；或違法處置經教育部糾正或限期改善，屆期未改善等情形。因此，教育部據以要求學校須有明確作為，以保障教師權益。