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《國王》繪本風波！家長盼參與審書代表　教育部：將評估合宜性

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▲▼家長團體及性別團體聯合記者會「認識多元 社會更和諧！友善教育家長相挺！」記者會 國王與國王繪本譯者林蔚昀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《國王與國王》繪本惹議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部送國小一年級新生繪本《國王與國王》惹議，儘管爭議已延燒多日，多個家長團體今（9日）仍舉辦記者會，要求教育部公布選書和審書制度，並希望納入家長代表進行審查。對此，教育部稍早指出，目前的審書委員多為家長，未來亦將評估納入家長代表之合宜性。

教育部推動「國民中小學新生贈書與閱讀推廣計畫」，109學年度共採購40.9萬冊書籍，發給國中、國小新生每人一本。書單中本《國王與國王》，內容敘述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，引發爭議。

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▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

家長聯盟今日召開記者會提出訴求，要求教育部公布選書和審書制度，讓流程透明；要求教育部進入校園的所有書籍，不論是圖書、教科書還是輔助教材，都必須要有家長代表參與審查；教育部不遵守課綱議題指標的適齡專業認定，應主動要求收回該書；教育部溝通管道需暢通，不應該讓家長站在這邊才聽得到。

▲▼全國家長會長聯盟「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會 全國家長會長聯盟理事長潘品睿 小一學童家長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲家長聯盟呼籲教育部，未來不論什麼書籍，都必須要有家長代表參與審查。（圖／記者屠惠剛攝）

教育部回應，有關「國民中小學新生贈書與閲讀推廣計畫」送贈圖書，係邀集專家學者評選，從近五年曾獲「中小學生優良課外讀物推介」、「好書大家讀」、「金鼎獎」或其它國內外具公信力單位辦理之獎項中適合國小一年級及國中一年級新生閱讀的書單各300本中評選出100本適合新生閱讀的優質多元圖書，隨機發放每位國中小新生。

對於未來是否納入家長代表進行審查？教育部回應，該案審書委員之組成包含教授學者1名、國中或國小校長1名、國中或國小教師2名及民間團體、兒童文學作家或評論家1名，有一定代表性；且本身亦多為家長。未來亦將評估納入家長代表之合宜性。
 

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