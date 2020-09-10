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嘉藥反毒十全十美　榮獲教育部表揚

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▲嘉南藥理大學，配合政府「新世代反毒行動綱領」，辦理一系列校內外頗具創新多元宣教活動，績效卓越深獲肯定，被評選為績優學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學，配合政府「新世代反毒行動綱領」，辦理一系列校內外頗具創新多元宣教活動，績效卓越深獲肯定，被評選為績優學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部於台中市政府前廣場舉行「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」反毒設攤宣導博覽會，嘉南藥理大學，配合政府「新世代反毒行動綱領」，辦理一系列校內外頗具創新多元宣教活動，績效卓越深獲肯定，被評選為績優學校，這不僅是該校連續4年贏得此項殊榮，更累計10度獲獎，傑出表現相當難能可貴。

▲嘉南藥理大學，配合政府「新世代反毒行動綱領」，辦理一系列校內外頗具創新多元宣教活動，績效卓越深獲肯定，被評選為績優學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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頒獎典禮上，行政院政務委員羅秉成感謝各校為學務工作所付出努力，特別是站在第一線執行藥物濫用防制工作人員。嘉藥由學務長董志明代表受獎，他表示學校以「無毒人生精彩萬分」為主題，長期致力推廣反毒教育，在全體師生支持下，結合軍訓室李柏宏教官帶領的紫錐花反毒社團，年年推出趣味十足又有教育意涵的反毒宣導活動，更曾獲電視台專題採訪報導，迴響熱絡，深受學生喜愛；此次獲選為績優單位，除蟬聯四連霸外，也締造高達10次獲獎紀錄，全校師生備感振奮，與有榮焉。

生活輔導組長戴金梅指出，嘉藥積極推展反毒教育，由紫錐花反毒社、社工系、藥學系與粧品系師生組成反毒志工團，攜手衛福部、台南市衛生局和警察局及地方法院等政府機構，精進辦理多元宣導活動，如配合新冠肺炎防疫需求的反毒宣導品-乾洗手創作、反毒AI機器人競賽、反毒桌遊、萬聖節反毒彩妝比賽與閱讀不吸毒校外反毒參訪等，以寓教於樂方式，讓反毒宣教生活化；同時也走入社區向里民和國中小學生傳遞分享拒毒反毒理念，透過各種資源與方法致力於反毒宣傳，期盼能共創純淨家園，並善盡大學社會責任。

▲嘉南藥理大學，配合政府「新世代反毒行動綱領」，辦理一系列校內外頗具創新多元宣教活動，績效卓越深獲肯定，被評選為績優學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當天反毒博覽會吸引眾多民眾熱情參與，嘉藥紫錐花反毒社也設攤展示優秀成果，其中富有教育意義的反毒小學堂及「毒品OUT」九宮格闖關遊戲頗受民眾歡迎，排隊體驗人潮爆滿，頓時成為全場最夯熱點。

行政院政務委員羅秉成、教育部政務次長蔡清華，以及學務特教司長鄭乃文與校安科長陳宗志等人，也親臨攤位和民眾一起闖關同樂，讓現場氣氛嗨到最高點。最後，嘉藥獲得現場民眾青睞，票選為最佳人氣攤位第2名，搭配當天獲選為績優學校殊榮，可說是喜上加喜，亮眼表現相得益彰。

▲嘉南藥理大學，配合政府「新世代反毒行動綱領」，辦理一系列校內外頗具創新多元宣教活動，績效卓越深獲肯定，被評選為績優學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥學務團隊凱旋返校後，將榮譽獻獎給學校，由校長李孫榮代表接受。李校長欣慰勉勵，此次再度獲得教育部肯定，且連續4年共10次獲獎，全賴學務處同仁與反毒志工夥伴長年的用心與努力，以及全體師生的鼎力協助，期待大家秉持反毒熱忱，持續推動防制藥物濫用服務工作，齊力為打造健康校園、樂活社會奉獻心力。

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