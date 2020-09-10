環球科大被爆教師研究費打4折！　教育部：已函請學校說明

▲環球科技大學。（圖／翻攝Google地圖）

記者崔至雲／台北報導

位於雲林斗六的環球科技大學被爆出，有師同意將學術研究費打4折，校方更祭出資遣方案，若老師接受於明年2月1日資遣並離職，可支領離職前6個月的全額研究。對此，教育部今（10日）表示，未與教師協議前不得變更支給數額，如經調查未依教師待遇條例辦理，將要求學校限期改善。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，環球科大今年初爆出違規招生，後又因資金出現缺口遭教育部列入預警學校，日前又傳出要求教師同意學術研究費打四折。此外，學校又祭出資遣方案，若老師接受於明年2月1日資遣並離職，則可支領離職前6個月的全額研究費並領取最高5.5個月的資遣慰助金。

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尤榮輝更提出資料說明，環球科大109學年度招生不理想，甄選入學及聯合登記分發只錄取251名新生，缺額高達486名或65.9%。該校招生狀況不佳，被迫對教師同時祭出減薪和資遣方案，顯示其財務狀況極度惡劣。

▲▼環球科大被爆教師研究費打4折。（圖／私校工會提供）

尤榮輝呼籲校方，除依法與個別教師達成減薪和資遣協議外，仍應積極引入外部資金及經營人才，嘗試轉型突破困境，而老師也應思考培養第二專長，作好轉業的準備。

對此，教育部回應，依教師待遇條例規定有關私立學校教師之職務加給、學術研究 加給及地域加給所定支給數額應納入教師聘約學校在未與教師協議前不得變更支給數額。

教育部說明，學校如調整學術研究加給核給方式如與教師個別協議且經教師同意調整者，則可依其所定核發條件辦理，免報本部。

至於環球科大調整教師學術研究加給部分，教育部也說，案本部已函請學校說明，如經調查未依教師待遇條例辦理，將要求學校限期改善，如仍未改善者，將依規定裁處罰鍰。