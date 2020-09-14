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尼泊爾大雨釀土石流　清晨爆發…村民來不及逃！造成11死22失蹤

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記者張方瑀／綜合外電報導

尼泊爾13日因暴雨引發土石流，有兩座村莊當場遭淹沒，造成至少12人死亡、21失蹤，上百間房屋被摧毀。當地政府指出，在大雨持續的狀況下，土石流再發生的機會非常高，目前正努力搜尋失蹤的村民。

根據《CNN》、《半島電視台》報導，距離尼泊爾首都加德滿都以東100公里外，靠近中國邊境的巴爾比希市（Bahrabise）因為連日暴雨，發生大規模土石流導致2座村莊被掩埋，造成至少12人死亡、21人失蹤，超過百棟房屋被摧毀。

當地官員瓦斯蒂（Murari Wasti）表示，發生土石流的地區是2015年尼泊爾大地震時，災情最嚴重的地區之一，到現在都還在進行重建工作。當地市長夏爾巴（Nimphunjo Sherpa）指出，官方正計畫將所有村民遷居到他處，「由於地震後土壤變得越來越脆弱，我們擔心會有更多土石流發生。」

救難人員表示，除了巴爾比希市以外，西北部的巴格隆（Baglung）地區也發生土石流，造成至少2人死亡，且兩處的土石流皆在清晨爆發，村民根本來不及逃。根據《路透社》報導，尼泊爾今年6月至9月的季風季節造成多處土石流與山洪爆發，至今死亡數已上升至314人，還有11人失蹤、160人受傷。

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