1個月2颶風！「莎莉」瞄準墨西哥灣沿岸　路易斯安那進入緊急狀態

▲熱帶風暴莎莉當前靠近邁阿密西部，路徑往西北墨西哥灣沿岸前進。（圖／翻攝自推特「@NHC_Atlantic」）

記者張靖榕／綜合報外電導

根據美國國家颶風中心（National Hurricane Center）指出，熱帶風暴莎莉（Sally）13日在佛羅里達州西岸地區逐漸增強，有望成為1級颶風，挾帶強風豪雨侵襲墨西哥灣沿岸，並可能會造成土石流。這將是墨西哥灣在1個月內迎來的第2個颶風。

根據路透社報導，當局估計莎莉會為墨西哥灣中間地帶帶來150到300毫米的雨量，並可能造成從佛州到路易斯安那州沿岸地區的土石流。國家颶風中心估計莎莉將在下周四（17日）登陸，屆時最大風速將達到每小時137公里。

此前蘿拉颶風（Hurricane Laura）尚未登陸墨西哥灣沿岸，即已在加勒比海奪走24條人命，8月26日在路易斯安那州和德州沿岸時，已經升級成4級颶風，迅速在1天內「長大」70％，並在岸邊吹起高達6公尺的風暴潮（Storm Surge）。

Satellite-derived wind data indicate that Tropical Storm #Sally has formed and is centered just off the southwest coast of Florida. Maximum sustained winds are 40 mph. https://t.co/wVCrCIjDrB pic.twitter.com/KC7Bq1Vror — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2020

蘿拉颶風於27日午夜過後登陸，德州逾42萬名居民被強制撤離，路易斯安那州西南部也有20萬人必須離開。蘿拉颶風的平均風速達到每小時240公里，對沿海數百座煉油廠的產量造成影響，進而牽動原本就已相當低迷的油市。

蘿拉災後尚未清理完畢，又要迎來另一個颶風，路易斯安那州州長愛德華茲 （John Bel Edwards）立刻宣布進入州緊急狀態，他呼籲所有州民準備好防颶措施，以在疫情中安全度過。

佛州邁阿密（Miami）外海1,100海里處的百慕達附近，另一個熱帶風暴波萊特（Paulette）預計在13日晚間升級成颶風，同時行徑方向朝百慕達前進。國家颶風中心指出，波萊特目前位於英國海外領地百慕達東南邊740公里處，以時速24公里的速度接近。

波萊特預計在14日晚間或15日上午登陸百慕達，國家颶風中心形容颶風將帶來的影響，「長時間的強風，風暴潮和大量降雨。」目前波萊特範圍已經擴大至半徑314公里，最大風速每小時113公里。