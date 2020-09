1個月2颶風！「莎莉」瞄準墨西哥灣沿岸　路易斯安那進入緊急狀態

▲熱帶風暴莎莉當前靠近邁阿密西部,路徑往西北墨西哥灣沿岸前進。(圖/翻攝自推特「@NHC_Atlantic」)

記者張靖榕/綜合報外電導

根據美國國家颶風中心(National Hurricane Center)指出,熱帶風暴莎莉(Sally)13日在佛羅里達州西岸地區逐漸增強,有望成為1級颶風,挾帶強風豪雨侵襲墨西哥灣沿岸,並可能會造成土石流。這將是墨西哥灣在1個月內迎來的第2個颶風。

根據路透社報導,當局估計莎莉會為墨西哥灣中間地帶帶來150到300毫米的雨量,並可能造成從佛州到路易斯安那州沿岸地區的土石流。國家颶風中心估計莎莉將在下周四(17日)登陸,屆時最大風速將達到每小時137公里。

此前蘿拉颶風(Hurricane Laura)尚未登陸墨西哥灣沿岸,即已在加勒比海奪走24條人命,8月26日在路易斯安那州和德州沿岸時,已經升級成4級颶風,迅速在1天內「長大」70%,並在岸邊吹起高達6公尺的風暴潮(Storm Surge)。

Satellite-derived wind data indicate that Tropical Storm #Sally has formed and is centered just off the southwest coast of Florida. Maximum sustained winds are 40 mph. https://t.co/wVCrCIjDrB pic.twitter.com/KC7Bq1Vror