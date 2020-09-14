還原武界壩意外當天！他曝打雷後「2家人最後身影」：印象特別深

▲南投武界壩，事故發生前2家人紮營畫面。（圖／民眾提供）



記者黃可昀／綜合報導

南投縣仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成4死的悲劇，目前該如何究責仍是個爭議。一名網友透露，回想起意外發生當天，他人也在武界遊玩，「剛好有遇到那兩家人，對他們印象蠻深的」，由於假日人非常多，大約有20至30台車，但在那紮營的只有那兩家人，「還看到那小男孩在那邊玩水，沒想到就是他最後的身影了。」

原PO在PTT表示，通常會把車子開到河床上的都是得利卡或pick up那類的廂型車，「但那兩家人其中一台看起來是底盤比較低的旅行車」，所以對他們印象特別深刻，路過的時候還稱讚他們裝備齊全，「看起來很專業」。

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▲武界一線天禁止戲水告示牌。（圖／台電提供）



景點一線天有立一個告示牌，寫著「上游水壩隨時會放水，請大家不要跑進溪裡」，但還是很多遊客在裡面玩水，而受難的兩家人紮營地距離一線天步行大約30分鐘，「所以即使有廣播，聽不聽得到還是個疑問」，而且13日當天武界壩有非常多遊客，現場至少有20台車，但在那裡搭起帳篷的只有那兩家人。

他透露，在一線天待了10分鐘左右，天氣就出現變化頻頻打雷，於是他東西收一收就離開，「回程的時候看到他們搭好棚子了」，受難的小男孩還開心地在旁邊玩水，沒想到過沒多久就發生意外，小男孩玩耍地模樣成為最後身影。

其他網友回應，「打雷代表山上氣候要變了，就算沒放水，也有可能暴雨導致」、「河床本來就不適合露營了」、「要露營還是去合法露營區吧」、「還是覺得無法想像啦，怎麼敢在無意識的情況下躺在溪床上」、「河床紮營就是極限挑戰，上游暴雨就GG了，不一定要洩洪。」