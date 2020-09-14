睡車上躲過武界壩洩洪…她煎熬28hrs等來丈夫冰冷遺體！悲痛認屍

記者李忠憲、戴若涵／南投報導

台中市太平區2個家庭共6人12日相約前往南投縣仁愛鄉武界壩露營，孰料，13日凌晨卻遇上武界壩無預警洩洪，導致溪水暴漲，2頂帳篷當場被沖走，其中一名盧男的妻子因睡在車內倖免於難，賴姓男子則是脫困後自行游上岸，另外3人遺體13日尋獲。而盧男的遺體則在14日上午8時34分被尋獲，盧妻與家人接到消息後，稍早前往派出所認屍。

▲▼盧妻前往派出所認屍後，轉赴南投殯儀館，台電也派員與家屬溝通。（圖／記者李忠憲攝，下同）

回顧整起事發經過，12日盧姓、賴姓兩家人前往武界一線天溪床露營，13日凌晨4時許卻遇上武界壩無預警放水，溪水暴漲後當場將在睡夢中的盧男、盧姓少女、賴男、賴男的陳姓妻子、賴姓男童連人帶帳篷沖走。其中盧男的胡姓妻子因為睡在車上逃過死劫，醒來見這幕嚇壞，趕緊想辦法對外求援，至於賴男則是自行游上岸脫困。

警消人員獲報後，隨即派遣搜救隊員前往救援，13日尋獲盧姓少女、賴妻、賴姓男童的遺體。盧妻則在事發28小時後等到丈夫的遺體回來，接獲消息後，隨即與家屬前往派出所認屍，製作筆錄後搭車前往南投殯儀館，面對媒體提問不發一語，至於台電也派員到派出所與家屬溝通，要協助家屬處理後續相關問題。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

武界壩無預警放水奪4命！外傳「蛇、鼠」誤觸開關釀禍…台電回應了

武界壩沖碎2家庭…他逃死「重回現場」悲聲招魂！妻兒一次就允杯